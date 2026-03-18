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名間焚化爐二階環評範疇界定會議爆衝突 民團批：公權力壓制民意

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
日前南投縣政府續開名間焚化爐二階環評範疇界定延伸會議，反對者集結抗議。圖／聯合報系資料照
日前南投縣政府續開名間焚化爐二階環評範疇界定延伸會議，反對者集結抗議。圖／聯合報系資料照

名間鄉反焚化爐自救會今早赴立法院召開記者會，譴責南投縣政府16日續辦名間焚化爐案二階環評範疇界定會議時，以大批警力介入爭議會議、壓縮⺠眾表意空間，讓原應作為公共溝通場域的環評程序，淪為以公權力壓制⺠意的現場。

日前名間焚化爐案二階環評範疇界定會議爆出激烈衝突，會場除出現盾牌、警棍、拒馬等高規格維安設備外，更傳出⺠眾遭警方強行拉扯、掐脖、壓制、帶離，引發各界對執法明顯過當的高度質疑。現場出席人員指出，縣政府以桌椅、隔離動線與人牆阻隔⺠眾與委員、學者對話，連電梯使用也遭限制，老弱婦孺與運送物資者均難以通行。

立委羅美玲指出，衝突根源在於縣府壓縮⺠眾參與空間，其中包括會議未在名間鄉當地舉辦，以及過往⺠眾意見未被充分回應，導致⺠怨累積，垃圾問題須解決，但焚化爐對名間鄉環境及茶產業的影響，縣府仍未提出具體證據加以釋疑，也要求南投縣政府完整釐清當日執法過程，並說明限制行動不便⻑者使用電梯的合理性。

彰化縣環境保護聯盟副理事⻑張淑芬表示，當天因現場警力重重阻隔，⺠眾與委員、學者幾乎無法直接對話，自己才站上桌面試圖向會場表達地方居⺠的訴求，未料隨即遭數名員警強行拉下並壓制在地，整個過程發生得相當突然，警方並未給予充分預警與緩衝，自己當下整個人幾乎無法呼吸，且造成身體多處受傷，南投縣政府在會議中動用大批警力，形同將與會公⺠當敵人及暴⺠，甚至在⺠眾試圖發聲時以強制手段壓制，令人難以接受。

監督施政聯盟執行⻑許心欣指出，南投縣環保局在前天名間焚化爐環評範疇界定會議的小動作不斷，從動員大批警力維安、婦幼館1樓入口設拒馬阻擋、封住無障礙斜坡進入館內的入口、不開放電梯給鄉親搭乘，會場桌椅全用束帶綁住、準備球網阻隔，給公⺠用的麥克風效果差，甚至還會消音，「撒茶葉不是暴力，忽視⺠意才是鴨霸。」

時代力量發言人鄭宇焱表示，範疇界定會議開始前，自救會原於會場外舉行記者會，向社會說明地方訴求與程序爭議，卻遭警方舉牌警告強制要求解散，令人質疑南投縣政府是否連人⺠基本受憲法保障的言論自由都要打壓，無謂就是想造成寒蟬效應，讓名間鄉親為此害怕。

鄭宇焱 張淑芬 羅美玲

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