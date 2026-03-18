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影／名間鄉反焚化爐自救會譴責南投縣府：公權力壓制民意

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
立法委員羅美玲（左）、名間鄉反焚化爐自救會上午前往立法院召開記者會，譴責南投縣政府於16日辦名間焚化爐案二階環評範疇界定會議時，以大批警力介入爭議會議，羅美玲表示名間鄉焚化爐二階環評範疇界定會議爆發警民衝突，並造成雙方皆有人受傷深感遺憾。記者曾學仁／攝影
立法委員羅美玲（左）、名間鄉反焚化爐自救會上午前往立法院召開記者會，譴責南投縣政府於16日辦名間焚化爐案二階環評範疇界定會議時，以大批警力介入爭議會議，羅美玲表示名間鄉焚化爐二階環評範疇界定會議爆發警民衝突，並造成雙方皆有人受傷深感遺憾。記者曾學仁／攝影

名間鄉反焚化爐自救會上午在立法院舉行「檢討焚化爐環評範疇界定會議警力調度爭議」記者會，譴責南投縣政府於16日辦名間焚化爐案二階環評範疇界定會議時，以大批警力介入爭議會議，讓原應作為公共溝通場域的環評程序，淪為以公權力壓制民意的現場。

名間鄉反焚化爐自救會表示3月16日南投縣政府召開名間焚化爐環評範疇界定會議，現場卻動用大量警力與盾牌、拒馬等高規格維安，並以人牆與動線管制阻隔民眾與委員溝通，甚至限制電梯使用，影響老弱婦孺與物資運送。現場亦傳出民眾遭強行拉扯、壓制帶離，執法爭議引發關注。 環團質疑縣府未正面回應程序爭議，反以警力壓制民意，使公共溝通場域失去本質。要求說明警力調度依據、現場指揮責任及執法合法性，並呼籲停止以維安之名侵害人民參與公共事務之權利。

立法委員羅美玲表示名間鄉焚化爐二階環評範疇界定會議爆發警民衝突，並造成雙方皆有人受傷深感遺憾，要求南投縣政府完整釐清當日執法過程，並說明限制行動不便長者使用電梯的合理性。

立法委員羅美玲（中）、名間鄉反焚化爐自救會上午前往立法院召開記者會，譴責南投縣政府於16日辦名間焚化爐案二階環評範疇界定會議時，以大批警力介入爭議會議，羅美玲表示名間鄉焚化爐二階環評範疇界定會議爆發警民衝突，並造成雙方皆有人受傷深感遺憾。記者曾學仁／攝影
立法委員羅美玲（中）、名間鄉反焚化爐自救會上午前往立法院召開記者會，譴責南投縣政府於16日辦名間焚化爐案二階環評範疇界定會議時，以大批警力介入爭議會議，羅美玲表示名間鄉焚化爐二階環評範疇界定會議爆發警民衝突，並造成雙方皆有人受傷深感遺憾。記者曾學仁／攝影

公權力 自救會 焚化爐 南投

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