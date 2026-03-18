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屏東也能玩熱氣球！ 新埤貓頭鷹公園春分熱氣球升空

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣政府21、22日在新埤鄉貓頭鷹共融公園推出熱氣球嘉年華」，現場設置高達10公尺的大型熱氣球。圖／縣府提供
屏東縣政府21、22日在新埤鄉貓頭鷹共融公園推出熱氣球嘉年華」，現場設置高達10公尺的大型熱氣球。圖／縣府提供

屏東也能玩熱氣球！屏東縣政府21、22日在新埤鄉貓頭鷹共融公園推出「春分新埤－熱氣球嘉年華」，現場設置高達10公尺的大型熱氣球、規畫走進熱氣球體驗，並有遙控迷你熱氣球升空表演與共學活動，現場免費報名，邀請民眾一起感受春天嘉年華。

縣府傳播暨國際事務處表示，新埤貓頭鷹共融公園今年1月啟用後，已成為親子踏青的新景點，為了讓場域有更多元體驗，規畫了熱氣球嘉年華，不僅展示多款熱氣球裝置藝術，也規畫許多活動。

「遙控迷你熱氣球升空表演與共學活動」透過實際操作與教學，帶親子認識熱氣球升空原理，免費體驗時段上午9時至10時30分、11時至12時，及下午1時至2時30分、3時至5時，每場開放10組親子（2人）參與，共40組。

Walk-in走進熱氣球體驗帶民眾走進熱氣球內部，探索熱氣球結構，每梯次約10分鐘、開放20位民眾入內，體驗時段為上午9時至12時、下午1時至5時，現場服務台免費報名。

活動期間也規畫特色市集、多場街頭藝人表演，包括音樂與魔術氣球等精彩節目，讓民眾欣賞表演與體驗活動外，也能享受悠閒的春日時光。

屏東縣政府21、22日在新埤鄉貓頭鷹共融公園推出熱氣球嘉年華」，現場設置高達10公尺的大型熱氣球。圖／縣府提供
屏東縣政府21、22日在新埤鄉貓頭鷹共融公園推出熱氣球嘉年華」，現場設置高達10公尺的大型熱氣球。圖／縣府提供

活動 熱氣球嘉年華 親子

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