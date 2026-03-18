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揉眼睛很危險！23歲女紅癢忍不住 檢查驚見變形「圓錐角膜」

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
23歲張小姐右眼視力逐年惡化，檢查發現重度角膜變形，經完整評估後，接受「角膜基質內環植入術」，術後追蹤視力從0.1已矯正提升至0.5，終於清楚看世界。記者廖靜清／攝影
23歲張小姐右眼視力逐年惡化，檢查發現重度角膜變形，經完整評估後，接受「角膜基質內環植入術」，術後追蹤視力從0.1已矯正提升至0.5，終於清楚看世界。記者廖靜清／攝影

23歲張小姐右眼視力逐年惡化，發現嚴重散光800度，去年6月眼睛紅癢難耐，從眼科診所轉診至基隆長庚醫院，檢查發現屬於重度角膜變形，經完整評估後，接受「角膜基質內環植入術」，術後隔日角膜規則度明顯改善。術後一周追蹤，原本視力0.1已矯正提升至0.5，終於清楚看世界。

張小姐表示，自己有揉眼睛的習慣，初期被診斷出進展型圓錐角膜，沒有立即接受治療，因本身為短跑選手，有一次練習跑步跌倒，決定回診安排手術。基隆長庚醫院副院長孫啟欽表示，「揉眼睛」非常危險，過度用力會刺激肥大細胞釋放更多組織胺，刮傷角膜甚至變形、變薄，形成「圓錐角膜」。

孫啟欽指出，角膜是眼球最前方的透明弧形薄膜，負責折射光線並形成清晰影像，厚度僅約半毫米，承擔了眼睛2/3的屈光能力。當角膜膠原纖維支撐力減弱，無法抵擋眼內壓，導致角膜中央鼓起成錐狀，使光線無法精準聚焦，影像模糊，即為「角膜膨出症」，其中最常見類型就是圓錐角膜。

圓錐角膜初期常被誤認為近視或散光加深，隨著疾病進程會逐漸出現視力模糊與影像扭曲、頻繁更換眼鏡度數、畏光與眩光、夜間視力不佳、多重影像（重影）、無法配戴隱形眼鏡等警訊。孫啟欽以張小姐為例，不規則的圓錐形狀引起嚴重散光、近視，甚至無法用普通眼鏡矯正。

「圓錐角膜是漸進式的疾病，若未及時治療，可能導致角膜混濁、永久性疤痕，造成視力無法逆轉的損害，甚至需接受角膜移植。」孫啟欽提醒，圓錐角膜好發年輕族群，主要為青春期至30歲左右，台灣估計約有4萬名患者，但實際被診斷者不到一半，大多數人直到視力嚴重惡化才發現。

林口長庚醫院眼科部教授暨角膜科主任陳宏吉表示，圓錐角膜高危險群主要為青少年族群、有過敏體質且常搓揉眼睛者、家族遺傳史者。要特別留意，因眼睛癢頻繁且用力「搓揉眼睛」是導致角膜結構受損的主因，而有家族成員患有圓錐角膜，罹患風險也顯著較高。

進展型圓錐角膜的治療依病情嚴重程度分為三個層次，從矯正視力到強化角膜結構，再到手術重建。輕中度、角膜穩定，可採硬式透氣隱形眼鏡矯正；進行性惡化中，則採角膜交聯術，以紫外線+核黃素強化角膜膠原纖維，阻止惡化進展，但對於中度、角膜前凸明顯者，視力改善幅度有限。

圓錐角膜的治療核心在於「早期控制、延緩惡化」，長庚紀念醫院眼科教授馬惠康以NBA金州勇士隊球星Stephen Curry為例，他長期受圓錐角膜所苦，後來使用特製的隱形眼鏡，使視力達到矯正，大幅提升球場表現。只要積極接受治療，仍然可以穩定生活品質，甚至活躍運動領域。

角膜基質內環植入術是近年國際間新興且備受關注的角膜重建技術，孫啟欽指出，其手術是使用人類捐贈角膜組織製成的弧形植入物，透過微創飛秒雷射在角膜基質層建立精準隧道後植入，以增加角膜張力、重新分布受力，改善角膜不規則變形，患者的視力在3個月內趨於穩定。

孫啟欽提醒，對於高風險族群而言，日常生活中的預防措施是減緩圓錐角膜惡化的第一道防線，包括不揉眼睛、穩定控制過敏、每30分鐘休息5分鐘的護眼守則，並定期追蹤。由於圓錐角膜早期發現就能避免視力永久受損，民眾若有疑慮或症狀出現，請盡早至眼科接受角膜地形圖檢查。

長庚醫療團隊利用角膜重建技術，幫助患者張小姐（左三）重拾視力。記者廖靜清／攝影
長庚醫療團隊利用角膜重建技術，幫助患者張小姐（左三）重拾視力。記者廖靜清／攝影

基隆長庚醫院副院長孫啟欽表示，角膜是眼球最前方的透明弧形薄膜，承擔了眼睛三分之二的屈光能力。記者廖靜清／攝影
基隆長庚醫院副院長孫啟欽表示，角膜是眼球最前方的透明弧形薄膜，承擔了眼睛三分之二的屈光能力。記者廖靜清／攝影

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