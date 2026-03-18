新住民批長照差別待遇 石崇良：將了解新住民入籍是否遇困難

立法院社會福利及衛生環境委員會上午邀請衛福部長石崇良、勞動部、原住民族委員會、內政部、教育部、行政院人事行政總處、銓敘部及國家衛生研究院，就「如何精進偏鄉醫療與長照資源落差及落實《原住民族健康法》之困境，並對提升原住民族健康權益及強化原鄉照護量能（含提升機關位階與人力配置）」進行專題報告並備質詢。

針對國內長照給付對象以具本國籍民眾為主，但「外國專業人才延攬及僱用法」又納部分外籍人士，遭新住民批差別待遇，衛福部長石崇良今表示，將了解新住民入籍是否遇困難。

石崇良在立法院社福及衛環委員會受訪時表示，長照服務的給支付主要是透過長照基金提供財源，其來源是以指定稅收為主，因此對象上，會考慮財務有限性與權力義務對等性，以具有本國籍民眾為優先，但也有部分外國人納入長照對象，包含長期對台灣有特殊貢獻的「馬偕計畫」對象，這些人是在台灣長期奉獻、長達20年以上，很多還是醫療奉獻獎得主，在醫療等特殊領域有所貢獻者；此外，「外國專業人才延攬及僱用法」則因台灣特殊人才需要訂定，此法適用對象也已經納入長照給付，對於新住民訴求，會進一步了解，在設籍上是否遇到困境；因為如果有長期居住事實並加入本國籍，應該就會是長照服務給付對象。