剛儲值5萬元就遭殃！台中醫美診所無預警歇業 桃、竹都有受害者

台中市某醫美診所16日無預警結束營業，不少消費者未使用完醫美服務，甚至有人兩天前才剛儲值近5萬元就倒閉，消費者求償無門。台中市法制局長李善植指出，目前已接獲16件申訴案，市府已請診所負責人儘速提出退費方案及期程公告，呼籲消費者當時以信用卡付費者，可向發卡銀行申請爭議款，暫停撥付款項。

法制局指出，該家醫美診所分別於桃園、新竹、台中有營業據點，但自3月16日開始未營業，目前台中已有收到申訴案16件、桃園32件、新竹16件，申訴案陸續受理中。

據悉，該醫美診所先前疑似涉及「偷電挖礦」牟利，遭台中地院判賠逾3000萬元，沉重賠償金壓垮診所營運。醫美診所員工指出，老闆15日下班後突然宣布結束營業，剩下庫存會變賣處理債權，至於員工權益，會向政府申請資遣通報、協助保障應有權利。

台中市勞工局表示，已受理診所15名員工請求給付工資及資遣費等勞資爭議調解，3月30日上午將召開勞資爭議調解會議協助處理。

台中市消保官表示，業者無預警於3月15日發送訊息給消費者表示隔日將結束營業，但未告知消費者如何辦理退費，置放於診所內的物品也無法取回，甚至有消費者今年3月13日才剛消費近5萬元的醫美服務，經聯繫業者均無人回應，呼籲業者應儘速出面說明相關退費機制，並儘速開放診所，供消費者領回私人物品及購買的產品。

消保官指出，消費者若使用信用卡消費，遇有業者倒閉等原因而有商品服務未領取，致權益受損者，可檢附相關佐證資料，包括刷卡簽單、業者結束營業訊息等，向信用卡發卡銀行申請爭議款，但因爭議款有申請期限，且各家銀行所需資料不盡相同，建議消費者盡速向發卡銀行洽詢，以免延誤爭議款的申請時效。