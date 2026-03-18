台鐵年終4.4個月？ 稱營收、客運量雙創高「爭取考成甲等」

台鐵公司公司化今年邁入第3年，去年調漲票價、附屬事業營收創新高，再加上2024年政策虧損補貼，初步估算台鐵2025年虧損94.3億元，較公司化首年虧損137.9億虧損減少。台鐵公司總經理馮輝昇今天表示，去年整體客運量、營收雙雙創新高，事故異常也減少12％，扣掉政策虧損，「我們可達88分」，認為今年考核成績依然有機會爭取甲等。

行政院國發會每年都會針對國營事業進行工作考成，以交通部主管的國營事業為例，總計有中華郵政、台鐵公司、台灣港務公司、桃園國際機場公司等4個國營事業，若拿甲等，最多可核發2個月的考核獎金，再加上績效獎金，最多可領4.4個月的年終。

台鐵2024年公司化首年虧損137.9億元，但考量公司化首年，為鼓勵員工在面臨虧損與天災挑戰下達成使命，最終台鐵公司成功爭取113年考成甲等。

針對114年考成，馮輝昇說，公司化第2年，平均每日客運量達66.51萬人次創新高，全年客運本業收入達211億元，也創新高，較前一年增加12%；附屬事業營收53.33億元，也比2024年增加12.13%；行車事故較去年減少104件、12％。

馮輝昇表示，去年在本業營收、安全改革都有很大成效，若不考慮政策虧損可以達85分；若把政策虧損納入，導致影響營收金額，則認為台鐵整鐵表現可達88分，因此認為114年考成很有就會再爭取甲等，目前相關資料也都送件交通部審查，交通部前2天也召開審查會，台鐵全力爭取考成甲等，讓同仁過去一年的辛苦及努力得到成效。

先前台鐵新春茶會中，董事長鄭光遠提到，高鐵延伸宜蘭案對台鐵運量及營收有一定影響，初估每年營收減少6.27億元，盼爭取政策虧損補貼以減輕對台鐵的衝擊。至於交通部是否同意列入政策虧損？馮輝昇今說，納入額度還需要檢討，希望可以取得最有利的成果。