發現古老鯨魚歌聲 助研究海洋生態

美國伍茲霍爾海洋研究所發現一段古老的大翅鯨歌聲錄音，該音檔因存放在特殊塑料唱盤上才得以完好保存至今。這項發現不僅展現出鯨魚複雜動人的社交通訊行為，更揭示了早期海洋極為寧靜的原始聲景，並能深入研究人為噪音對海洋生態系的影響。

1949年大翅鯨歌聲

《美國公共電視台》報導，在數十年前的錄音設備中，伍茲霍爾海洋研究所發現一段令人難忘的鯨魚錄音，經分析發現這段音訊來自1949年錄製的大翅鯨歌聲，並可能開啟對這些巨大鯨魚溝通方式的新理解。

「大翅鯨」是一種海洋巨獸，因其溫馴性格和壯觀的水面跳躍而深受賞鯨愛好者喜愛。研究人員透過數位化保存於塑膠唱盤上的音訊，得以分析鯨魚在不同背景音量下的溝通行為差異，而這段跨越時空旋律再次引發大眾對海洋生物保育與深海科學探索的關注。

海洋生物聲學家泰克表示，這些回收的錄音不僅追蹤到鯨魚的聲音，也能探索1940年代末期的海洋聲音景觀，甚至幫助科學家更好理解新人造聲音，例如：船隻噪音增加對鯨魚溝通方式的影響。

早期原始海洋聲景

《衛報》報導，這項發現不僅展現了鯨魚複雜的社交溝通技巧，更揭示了當時尚未受到現代航運干擾的原始海洋聲景。另外，這也是目前已知最古老的鯨魚歌聲紀錄，為人類理解深海生態系統與環境演變提供了極具價值的研究依據。

事實上，這份珍貴紀錄不僅比過去已知的錄音早了近二十年，更揭示在現代人為噪音干擾之前，原始海洋安靜的聲學環境。如今，這項發現不僅有助於深化對海洋生物社交與生存機制的理解，也為人類研究航運噪音對生態影響提供關鍵的歷史對照標竿。

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