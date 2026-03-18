快訊

經典賽／「美國隊長」賈吉11支2吞6K！球迷怒斥：大賽總是很爛

該起身抵抗？還是靜觀其變？當戰火燒至伊朗，庫德族人再度站上抉擇的十字路口

台北捷運改用「QR單程票」教你買！手機購票、退票教學一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

核三再運轉計畫審查耗時？陳明真：還沒收到台電計畫

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
教育及文化委員會上午邀請核能安全委員會主委陳明真（左）、經濟部次長賴建信（中）、台電副總經理許永輝（右）等，就「我國核電廠再運轉之規劃及推動現況」進行專題報告並備質詢。記者曾學仁／攝影
教育及文化委員會上午邀請核能安全委員會主委陳明真（左）、經濟部次長賴建信（中）、台電副總經理許永輝（右）等，就「我國核電廠再運轉之規劃及推動現況」進行專題報告並備質詢。記者曾學仁／攝影

教育及文化委員會上午邀請核能安全委員會主委陳明真列席報告業務概況並備質詢，會中並邀請核能安全委員會、經濟部、台灣電力股份有限公司就「我國核電廠再運轉之規劃及推動現況」進行專題報告。

針對台電預計三月底送交核安會核三再運轉計畫，核安會主委陳明真表示，目前還沒有收到台電提交的計畫，至於未來要耗時多久審查，他表示檢查、驗證都要花不少時間，無法確定。

台電核三廠二號機停機，近年半導體、AI用電大增，台電已與原廠西屋公司簽約，並進行核三廠自主檢查，預計本月底前提交給主管機關核安會審查運轉計畫，陳明真上午出席立法院教育及文化委員會受訪時表示目前核三再運轉計畫還沒有收到，而未來要花多少時間審查。陳明真指出這個還沒辦法確定，許多事情要檢查、驗證會花不少時間。

針對台電預計三月底送交核安會核三再運轉計畫，核安會主委陳明真（左）表示，目前還沒有收到台電提交的計畫，至於未來要耗時多久審查，他表示檢查、驗證都要花不少時間，無法確定。記者曾學仁／攝影
針對台電預計三月底送交核安會核三再運轉計畫，核安會主委陳明真（左）表示，目前還沒有收到台電提交的計畫，至於未來要耗時多久審查，他表示檢查、驗證都要花不少時間，無法確定。記者曾學仁／攝影

針對台電預計三月底送交核安會核三再運轉計畫，核安會主委陳明真（中）表示，目前還沒有收到台電提交的計畫，至於未來要耗時多久審查，他表示檢查、驗證都要花不少時間，無法確定。記者曾學仁／攝影
針對台電預計三月底送交核安會核三再運轉計畫，核安會主委陳明真（中）表示，目前還沒有收到台電提交的計畫，至於未來要耗時多久審查，他表示檢查、驗證都要花不少時間，無法確定。記者曾學仁／攝影

核三廠 核電廠 核三

延伸閱讀

中東戰爭致民生電價大漲？經濟部：尊重月底電價委員會審議

核三廠再運轉？經濟部估自主安檢1.5年 核安會：有望再縮短

核安會：尚未收到核三再運轉計畫 重啟時間無法確定

中東戰爭讓天然氣遭掐喉 核能比較穩定？核安會主委這樣說

相關新聞

核三廠再運轉？經濟部估自主安檢1.5年 核安會：有望再縮短

核三廠2號機去年5月17日正式停機後，我國正式進入非核家園，但才短短8個月過去，台電日前便指出，核二、核三廠經評估具再運轉可行性，其中核三廠再運轉計畫本月底前將提送核能安全委員會。經濟部常務次長賴建信今表示，核三廠的自主安全檢查預計最快1.5年內可完成。核安會主委陳明真則指出，若台電相關資料與回應完善，相關審查時間可再縮短。

自家副站長翹班開車闖平交道…面臨逾百萬求償 台鐵懲處下午出爐

苗栗縣通霄鎮新埔車站附近的秋茂園平交道，3月11日發生7501車次貨運列車撞擊自小客車車尾事故，造成多班列車誤點，事後發現，肇事駕駛竟是台鐵新埔車站副站長，且是值勤時間就逕行開車離開，更違規闖行平交道。台鐵公司表示，今天下午將召開考成會依規嚴懲，也會向其求償損失，初估金額破百萬元。

台鐵年終4.4個月？ 稱營收、客運量雙創高「爭取考成甲等」

台鐵公司公司化今年邁入第3年，去年調漲票價、附屬事業營收創新高，再加上2024年政策虧損補貼，初步估算台鐵2025年虧損94.3億元，較公司化首年虧損137.9億虧損減少。台鐵公司總經理馮輝昇今天表示，去年整體客運量、營收雙雙創新高，事故異常也減少12％，扣掉政策虧損，「我們可達88分」，認為今年考核成績依然有機會爭取甲等。

早餐吃錯小心腎衰竭加速 退休工程師戒「這2樣」躲掉洗腎

早餐吃稀飯配肉鬆、漢堡配奶茶，小心這樣的組合會讓腎臟慢慢地纖維化！腎臟科醫師洪永祥指出，有些患者已經不吃重鹹、不喝湯，腎絲球過濾率還是一直往下掉，原因就在「早餐吃錯了」，看似平常的稀飯配肉鬆、起司蛋餅或漢堡熱狗加奶茶，可能是讓腎功能加速崩解的毒素。

「跳脫舒適圈」快變另類毒雞湯？心理師揭「8處方」：該跨越而非拋棄

當多數人認為心理諮商僅限於室內對談，臨床心理師徐堅璽卻帶領個案走進山林、攀上高樹，在汗水與挑戰中重新編織心靈。對他而言，心理工作的起點是重新審視一句人人掛在嘴邊的話：「跳脫舒適圈」。這句看似正向的勵志

日前名間焚化爐二階環評範疇界定會議爆衝突 民團批：公權力壓制民意

名間鄉反焚化爐自救會今早赴立法院召開記者會，譴責南投縣政府16日續辦名間焚化爐案二階環評範疇界定會議時，以大批警力介入爭議會議、壓縮⺠眾表意空間，讓原應作為公共溝通場域的環評程序，淪為以公權力壓制⺠意的現場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。