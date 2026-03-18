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春雨鋒面來了！明起北東降雨機率高 宜花山區防大雨

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明天至周六受鋒面及東北季風影響，北台灣高溫略降，北部及東半部降雨機率增加，宜花山區有較大雨勢。本報資料照片
明天至周六受鋒面及東北季風影響，北台灣高溫略降，北部及東半部降雨機率增加，宜花山區有較大雨勢。本報資料照片

春雨鋒面來了！中央氣象署預報員葉致均上午指出，明天至周六受鋒面及東北季風影響，北台灣高溫略降，北部及東半部降雨機率增加，宜花山區有較大雨勢。下周天氣則明顯回暖。

葉致均表示，今天各地晴朗、溫暖，午後花東、大台北及宜蘭山區有零星短暫陣雨。明天鋒面通過、東北季風增強，北部及東北部略為降溫，桃園以北、東半部、恆春地區及竹苗山區有不定時局部短暫雨，午後山區也有零星短暫陣雨。

葉致均指出，周五至周六鋒面位於東北部海面，天氣較不穩定，北部、東半部及恆春有局部短暫雨，午後中南部山區為局部短暫陣雨，宜花山區有較大雨勢機率。下周日至周二鋒面北移、東北季風減弱，氣溫回升，東半部及恆春有局部短暫雨，午後山區有零星雨。

溫度方面，葉致均表示，明天鋒面接近、東北季風影響，北部及東北部高溫略為下降，高溫約22-24度，低溫變化不大。其他地區沒有受到太大影響。下周日鋒面遠離，各地又會回暖。

此外，今天至明天清晨及下周日至周二金門及馬祖有局部霧或低雲。今明北海岸、東半部及恆春沿海要防長浪。

未來溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

機率 恆春 鋒面

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