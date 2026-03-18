聽新聞
0:00 / 0:00
春雨鋒面來了！明起北東降雨機率高 宜花山區防大雨
春雨鋒面來了！中央氣象署預報員葉致均上午指出，明天至周六受鋒面及東北季風影響，北台灣高溫略降，北部及東半部降雨機率增加，宜花山區有較大雨勢。下周天氣則明顯回暖。
葉致均表示，今天各地晴朗、溫暖，午後花東、大台北及宜蘭山區有零星短暫陣雨。明天鋒面通過、東北季風增強，北部及東北部略為降溫，桃園以北、東半部、恆春地區及竹苗山區有不定時局部短暫雨，午後山區也有零星短暫陣雨。
葉致均指出，周五至周六鋒面位於東北部海面，天氣較不穩定，北部、東半部及恆春有局部短暫雨，午後中南部山區為局部短暫陣雨，宜花山區有較大雨勢機率。下周日至周二鋒面北移、東北季風減弱，氣溫回升，東半部及恆春有局部短暫雨，午後山區有零星雨。
溫度方面，葉致均表示，明天鋒面接近、東北季風影響，北部及東北部高溫略為下降，高溫約22-24度，低溫變化不大。其他地區沒有受到太大影響。下周日鋒面遠離，各地又會回暖。
此外，今天至明天清晨及下周日至周二金門及馬祖有局部霧或低雲。今明北海岸、東半部及恆春沿海要防長浪。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。