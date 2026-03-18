新住民抗議用不了長照 石崇良：將了解設籍出了什麼問題

南洋台灣姐妹會質疑台灣長期照顧制度長期以「國民」為主要服務對象，使許多長期居住在台 灣生活數十年的住民，因為沒有取得身分證，在老年或失能時卻無法使用長照服務，今上午於衛福部抗議。衛福部長石崇良今回應，將了解新住民入籍是否遇到困難。

南洋台灣姐妹會認為，目前台灣長照制度對不同身分的外國人呈現分級開放，將「未取得身分證」的新住民排除在長照制度之外，等同將照顧責任轉嫁給家庭與子女，讓許多新住民二代被迫承擔本應由公共制度支持的照顧負擔，批評長照制度不該只為白領外國人打開，卻把在台生活多年的新住民關在門外。

石崇良今出席立法院「如何精進偏鄉醫療與長照資源落差及落實《原住民族健康法》之困境，並對提升原住民族健康權益及強化原鄉照護量能（含提升機關位階與人力配置）」進行專題報告，他回應，目前長照服務主要是由長照基金來負責，長照基金來自指定稅收為主，因此長照服務會考慮財務及權利義務的對等性，目前所有長照對象以具有本國籍為優先，在台灣居住，同時是本國籍為長照主要服務對象。

石崇良指出，目前已有部分外國人納入長照對象，包含長期對台灣有特殊貢獻的「馬偕計畫」對象，這些人是在台灣長期奉獻、長達20年以上，很多是醫療奉獻獎得主，在醫療等特殊領域有所貢獻者；此外，「外國專業人才延攬及僱用法」則因台灣特殊人才需要訂定，此法適用對象也已經納入長照給付。

石崇良說，對於新住民的訴求將進一步瞭解，他們在設籍上出現什麼問題，因為如果長期居住，加入本國籍後成為台灣人，應該就已是長照服務對象，換言之目前他們仍然以外國籍身分在台灣，會再了解是不是在設籍上出現困難。