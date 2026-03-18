只把新移民當長照工具人？民團批衛福部帶頭違法：近半被拒長照大門外

我國長照制度長期排外，早年只有經「馬偕計畫」來台並取得永久居留證的外籍人才可使用長照資源，去年立法院修法通過「外國專業人才延攬及雇用法」進一步開放外籍白領專業人才，也能獲得長照服務與補助。但國內高達61萬婚姻移民，約5成因無法取得身分證，仍被排拒在長照大門之外。民團痛批，政府大力招攬外籍人士來台擔任居服員，他們老後卻無長照資源可用。

南洋姐妹會與台灣移民青年倡議陣線、家庭照顧者關懷總會、台灣人權促進會桃園新移民蒲公英協會、婦女新知基金會、台灣國際勞工協會今天在衛福部門口陳抗，高喊「長照政策不分階級」、「衛福部帶頭為法」，並穿上衛福部長石崇良頭套，上演行動短劇，外國白領人才持居留證，輕易走進「長照窄門」，僅婚姻移民被拒於門外，要求「出示身分證」。

南洋姐妹會秘書長陳雪慧指出，我國婚姻移民達61萬人，近5成、約30萬人因各式原因無法取得身分證，這些女性有人在台灣居住長達2、30年，是台灣家庭一份子，是台灣人的母親、媳婦，年老之後卻因沒有台灣身分證，無法獲得長照資源，政府認定「有貢獻」的白領外國人才，卻可拿居留證使用長照，自費每月6、7萬元長照費用，仍是我國籍子女、丈夫負擔，「最終還是刁難台灣人」。

新移民二代、台灣移民青年倡議陣線協會理事長劉千萍說，許多新移民年老需要照顧，攬才專法卻只讓白領移民使用長照，要求婚姻移民要有身分證才能用長照，同時卻大力向新住民招手，稱沒有身分證也能來當照服員，「為何只把新住民當成長照體系工具人，當他們需要照顧的時候，衛福部在哪裡？」不能忍受基本健康權竟有國籍、階級之分。

陳雪慧指出，一位泰國籍來台的新住民，不僅生養孩子，照顧倒下的公婆、丈夫，還成為居服員照顧年邁的台灣民眾，向姐妹會表達，很擔心自己倒下之後，會被長照之門阻擋在外，「長照服務法」第1條第2項開宗明義，提到政策不該因國籍、階級有差別待遇的歧視行為，這是立法院通過的法案，衛福部卻以國籍、階級做出差別待遇，這是「帶頭違法」。

政大社工所教授夏曉鵑說，民團曾拜會衛福部官員，表達新移民長照訴求，但政府至今「表示理解，卻已讀不回」，剛通過攬才專法，已開放不具國民身分的外籍人士使用長照，表示制度已承認「長照不一定只給國民」，白領外國人可以、婚姻移民卻不行，難道不是專業白領人士，收入沒有台灣人高，養育孩子、照顧公婆丈夫，「對台灣就沒有貢獻？」這是制度上無法迴避的矛盾。

民團在衛福部門口陳抗，高喊「長照政策不分階級」、「衛福部帶頭為法」，並穿上衛福部長石崇良頭套，上演行動短劇，外國白領人才持居留證，輕易走進「長照窄門」，僅婚姻移民被拒於門外，要求「出示身分證」。記者林琮恩／攝影