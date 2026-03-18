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外國人能開韓國金融帳戶了！Toss放寬申請門檻 旅遊達人讚：功能齊全太方便

聯合新聞網／ 綜合報導
旅遊粉專「不奇而遇 Steven & Sia」分享，韓國知名金融App Toss開放外國人申請帳號。 示意圖／ingimage
旅遊粉專「不奇而遇 Steven & Sia」分享，韓國知名金融App Toss開放外國人申請帳號。 示意圖／ingimage

韓國金融服務出現新變化！旅遊粉專「不奇而遇 Steven & Sia」近日在臉書分享，韓國知名金融App Toss放寬申請門檻，外國人即使沒有登錄證，也能申請帳號。消息在Threads、小紅書引發討論，因韓國一向對金融實名制要求嚴格，此舉被認為相當罕見。

粉專實測發現，只需下載App、選擇韓國地區，透過掃描護照並填寫基本資料，即可取得一組虛擬帳號。實際使用上，包含線上付款、店家掃碼支付、轉帳與收款等功能皆可正常運作，甚至還能申請實體卡片（須寄送韓國地址），整體功能已接近當地支付工具。

在儲值方式方面，目前主要有三種，包括由韓國帳戶轉帳、至便利商店以現金儲值，以及透過 WOWPASS 轉入虛擬帳號。其中以WOWPASS轉帳對海外使用者最為方便，但需負擔額外手續費；各方式也設有單筆與每月金額上限。

粉專認為此舉等於替外國人打開韓國本地支付入口，但也提醒，韓國近年金融詐騙案件增加，若隨意出借帳號或涉及不明資金流，恐衍生法律風險，使用時仍須特別留意安全性。

隨著台韓恢復免簽政策，韓國旅遊熱度升溫，主打外國旅客使用的 WOWPASS 也成為熱門工具。WOWPASS是一張結合支付、換匯與交通功能的All-in-One預付卡，旅客可在地鐵站的自動換匯機快速辦卡，透過護照與現金操作，約1分鐘即可完成開卡。

WOWPASS不僅可直接刷卡消費，還具備T-money交通卡功能，並支援APP查詢餘額、消費紀錄與即時匯率。其匯率通常優於現場兌換韓幣，加上可在便利商店或機台儲值、提領現金，對短期旅客而言，已是兼具便利與功能性的旅遊支付選擇。

韓國 出國旅遊 外國人 電子支付

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