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副站長駕車闖平交道懲處結果下午公布 台鐵討列車損失「金額逾百萬」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
苗栗縣通霄鎮新埔里秋茂園平交道，3月11日晚間發生自小客車違規闖平交道遭貨運列車撞擊事故，事後發現違規者竟是台鐵員工。圖／民眾提供
苗栗縣通霄鎮新埔里秋茂園平交道，3月11日晚間發生自小客車違規闖平交道遭貨運列車撞擊事故，事後發現違規者竟是台鐵員工。圖／民眾提供

苗栗縣通霄鎮新埔車站附近的秋茂園平交道，3月11日發生7501車次貨運列車撞擊自小客車車尾事故，造成多班列車誤點，事後發現，肇事駕駛竟是台鐵新埔車站副站長，且是值勤時間就逕行開車離開，更違規闖行平交道。台鐵公司表示，今天下午將召開考成會依規嚴懲，也會向其求償損失，初估金額破百萬元。

新埔車站3月11日接獲民眾轉報秋茂園平交道發生平交道事故，汽車違規闖越平交道，致車尾遭7501次列車撞及，汽車駕駛未受傷。台鐵總經理馮輝昇今表示，經查該駕駛為新埔站的值班站長、也是白沙屯站的蘇姓副站長。事發後感到十分痛心，也進行全面檢討，目前該員工已調離現職，並進行相關調查。

馮輝昇說，今天下午將召開考成會，由於考成會是委員制，所以委員為充分討論，並請當事人陳述事發經過，下午最後檢討結果出爐後也會公開向社會大眾說明，並強調這樣的事件不應該發生在台鐵員工身上，因此內部會做出最嚴格的檢討，針對該員工做最嚴厲的處分，讓類似事件不再發生。

由於小客車違規闖平交道，導致撞擊列車也毀損嚴重，是否向蘇姓副站長求償損失，馮輝昇表示，已初步估算金額，未來也會依循相關規定下當事人求償，該金額並非小數字，畢竟造成列車設施嚴重傷害，預估求償金額超過百萬元。

此外，新埔車站過去以「古蹟車站」不能打牆裝訂為由，遲未裝設打卡機，導致員工有早退的情況。馮輝昇坦言，中部海線有幾處車站為百年古蹟車站，包含新埔、日南、追分等，受到文資法古蹟保存限制，裝設新設備上有一定困難，但此次事件後也提出解決方案。

馮輝昇指出，短期解決方案將透過裝設監視器及桌上型打卡機，確認每位同仁的簽退紀錄及執勤時間，另外，也會加強稽查考核。

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