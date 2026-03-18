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桃市63校學生一起甩肉86.1公斤 蘇俊賓指「1秘訣」是關鍵

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
桃園市政府推動「桃園超敢動－肉肉桃走中」計畫，吸引45所國小、16所國中及2所高中共805名學生參與，大家累計減重達86.1公斤。記者陳恩惠／攝影
桃園市政府推動「桃園超敢動－肉肉桃走中」計畫，吸引45所國小、16所國中及2所高中共805名學生參與，大家累計減重達86.1公斤。記者陳恩惠／攝影

桃園市政府推動「桃園超敢動－肉肉桃走中」計畫，歷經145天努力，昨舉辦果發表會，全桃共有63所國中小及高中共805名體型較一般壯碩學生參與，在師生與家長共同努力下，大家累計減重達86.1公斤，展現驚人的健康成效。

副市長蘇俊賓出席成果座談會時說，面對兒少肥胖議題，政府與企業應從源頭著手，培養孩子良好的飲食、運動與作息；他指出，去年參與人數已從2024年的500餘人成長至2025年的805人，顯示校方對健康體型的重視，未來評比將朝向建立「可持續性」健康管理，而非單純以減重斤數為唯一導向。

蘇俊賓強調，建立後續追蹤機制、避免短期減重後反彈，才是降低未來醫療與藥物依賴的根本之道。

市府體育局統計，本屆活動共吸引45所國小、16所國中及2所高中參與，這項計畫對象鎖定國小高年級及國高中體型過重以上的學生，透過校際競賽方式，鼓勵家長與教師全程陪同，經過一年努力，學生們不僅體態改變，更成功甩掉86.1公斤的負擔，優勝學校也將獲得行政補助金，持續推動校內運動方案。

台灣肥胖醫學會理事長林文元與台灣諾和諾德藥品公司處長王昶閔均表示，台灣約有三分之一的兒少屬於過重或肥胖族群，透過市府與企業合作，結合衛教講座與宣導教材，協助青少年在控制體重的同時維持正常發育。

桃園市政府推動「桃園超敢動－肉肉桃走中」計畫昨舉行成果發表，副市長蘇俊賓（左一）對減肉成績優良的學校和學生頒發獎勵。記者陳恩惠／攝影
桃園市政府推動「桃園超敢動－肉肉桃走中」計畫昨舉行成果發表，副市長蘇俊賓（左一）對減肉成績優良的學校和學生頒發獎勵。記者陳恩惠／攝影

桃園市政府推動「桃園超敢動－肉肉桃走中」計畫昨舉行成果發表，經過145天的努力，參與的805名學生大家累計減重達86.1公斤，由副市長蘇俊賓（左三）對減肉成績優良的學校和學生頒發獎勵。記者陳恩惠／攝影
桃園市政府推動「桃園超敢動－肉肉桃走中」計畫昨舉行成果發表，經過145天的努力，參與的805名學生大家累計減重達86.1公斤，由副市長蘇俊賓（左三）對減肉成績優良的學校和學生頒發獎勵。記者陳恩惠／攝影

兒少 學生 減重

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