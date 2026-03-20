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鐵質是菠菜40倍！日營養師推1款調味料 味噌湯加「一小撮」 輕鬆補鐵

聯合新聞網／ 綜合報導
在味噌湯中加入青海苔，就能輕鬆補鐵。味噌湯示意圖。 圖／Ingimage
在味噌湯中加入青海苔，就能輕鬆補鐵。味噌湯示意圖。 圖／Ingimage

女性常有容易疲勞、手腳冰冷或注意力不集中的困擾，這往往是「慢性缺鐵」惹的禍。根據日媒「Yoga Journal」報導，日本營養師建議，只要在每天喝的味噌湯裡撒上一小撮「青海苔」，就能輕鬆有效地為身體補充鐵質。

青海苔堪稱乾燥食材界中的「鐵質之王」，通常會在吃什錦燒時撒上一些增加香氣。每100克青海苔含有高達77毫克的鐵，是豬肝的6倍、菠菜的40倍。由於其中所含的水分已用熱風乾燥，濃縮高度營養，只需在湯裡撒上約1克，就能迅速補充約0.8毫克的鐵。此外，它還富含鈣、鎂及維生素B12，能有效輔助紅血球生成，雙管齊下預防貧血。

怎麼吃才能發揮最大功效呢？營養師指出，青海苔的天然香氣與味噌非常搭配，撒入熱湯中不僅可提味，溫暖的湯品還能促進血液循環，幫助吸收。

不過，青海苔所含的鐵屬於植物性的「非血基質鐵」（Non-Heme Iron），人體吸收率較低。為了大幅提高吸收效率，「搭配維生素C或優質蛋白質」一起食用是重要秘訣。例如，在味噌湯中加入豆腐或雞蛋，或是正餐搭配肉類與魚類主食，都能讓身體更有效地吸收鐵質。

最後提醒，在超市選購時，務必認明鐵質含量較高的「青海苔」（青のり），而非外觀相似的海藻「Aosa（あおさ）」。開封後請放入密閉容器冷藏，每天一小撮，就能輕鬆補鐵。

營養師 味噌湯 蛋白質

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