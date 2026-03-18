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中東戰事波及 麗星郵輪「探索星號」每人每晚加收600元燃油附加費

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
中東戰事波及，麗星郵輪探索星號每人每晚增600元「燃油附加費」。記者游明煌／攝影
中東戰事波及，麗星郵輪探索星號每人每晚增600元「燃油附加費」。記者游明煌／攝影

中東戰事持續升級，需要仰賴大量燃油在海上航行的國際郵輪業者也撐不住了。麗星郵輪旗下「探索星號」以基隆為母港，去年3月首航基隆。「探索星號」17日通知旅客，由於近期中東地區的地緣政治發展，燃油價格大幅上漲，自3月20日或之後作出的新預訂將徵收燃油附加費，每人每晚新台幣600元；

探索星號通知旅客的通知單指出，由於近期中東地區的地緣政治發展，燃油價格大幅上漲。對探索星號而言，燃油及相關成本已上升，對營運成本造成影響。因此，自2026年3月20日或之後作出的新預訂將徵收燃油附加費。此附加費將根據各郵輪及航線的營運需求而定，因此在不同船隊之間可能有所不同。

探索星號說，針對從基隆出發的探索星號航次，將徵收每人（2 歲及以上）每晚新台幣 600的燃油附加費。此燃油附加費總額將自動計入旅客的船上帳戶，並需在下船前完成結算支付。

此附加費將根據燃油價格的變動進行檢討；若油價回落，附加費可能下調；若油價持續上漲，則新預訂的附加費可能會作出調整。我們感謝您的理解，此舉將有助於我們在持續營運航次的同時，維持旅客所期望的服務品質與體驗。

一名基隆的旅客向本報說，太突然了，覺得多了很多費用。還有旅客指出，6天一個人就要多付3600元，如果船上有4千人，全部6天航程就多1400多萬，「油價真的有漲那麼多？」

但也有旅客表示，戰爭不結束，油價一定愈來愈高，可想而知，羊毛出在羊身上，油料漲價可以預期。

基隆港國際郵輪復甦力道強勁，前年郵輪共331艘次、旅客78.7萬人次，其中外籍旅客人次已創歷史新高達26.6萬人次。麗星郵輪旗下「探索星號」以基隆為母港，去年3月首航基隆。

中東戰事波及，麗星郵輪探索星號每人每晚增600元「燃油附加費」。圖／讀者提供
中東戰事波及，麗星郵輪探索星號每人每晚增600元「燃油附加費」。圖／讀者提供

中東戰事波及，麗星郵輪探索星號每人每晚增600元「燃油附加費」。記者游明煌／攝影
中東戰事波及，麗星郵輪探索星號每人每晚增600元「燃油附加費」。記者游明煌／攝影

油價 中東 地緣政治

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