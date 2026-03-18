快訊

經典賽／不斷更新！9局上委內瑞拉再超前 3：2領先美國

以色列「斬首」伊朗國安首長拉里賈尼 專家：這場戰爭正變成暗殺產業

LINE免費貼圖4款！2款免任務快下載 麥當勞藏台灣國語＋諧音哏圖超好用

聽新聞
0:00 / 0:00

新住民批長照差別待遇 石崇良：了解入籍是否遇困難

中央社／ 台北18日電

國內長照給付對象以具本國籍民眾為主，但「外國專業人才延攬及僱用法」又納部分外籍人士，遭新住民批差別待遇。衛福部長石崇良今表示，將了解新住民入籍是否遇困難。

南洋台灣姊妹會今天號召至衛生福利部外陳情，抗議台灣長照制度長期將「未取得身分證」的新住民排除在外；去年修正通過的「外國專業人才延攬及僱用法」，卻開放「非國民」的永久居留之外籍專業人士及政府認定對台有特殊貢獻者使用長照與身心障礙服務，形成明顯差別待遇。

石崇良今天受立法院社會福利及衛生環境委員會邀請，就如何精進偏鄉醫療與長照資源落差及落實「原住民族健康法」困境，並對提升原住民族健康權益及強化原鄉照護量能（含提升機關位階與人力配置）進行專題報告，並備質詢。

石崇良會前接受媒體採訪說明，長照服務的給支付主要是透過長照基金提供財源，其來源是以指定稅收為主，因此對象上，會考慮財務有限性與權力義務對等性，以具有本國籍民眾為優先。

石崇良指出，但也有部分外國人納入長照對象，包含長期對台灣有特殊貢獻的「馬偕計畫」對象，這些人是在台灣長期奉獻、長達20年以上，很多還是醫療奉獻獎得主，在醫療等特殊領域有所貢獻者；此外，「外國專業人才延攬及僱用法」則因台灣特殊人才需要訂定，此法適用對象也已經納入長照給付。

對於新住民訴求，石崇良表示，會進一步了解，在設籍上是否遇到困境；因為如果有長期居住事實並加入本國籍，應該就會是長照服務給付對象，因此會了解入籍上是否有所困難。

外籍人士 原住民族 新住民 長照

延伸閱讀

長照人員涉詐、虐待 7月起新制永久廢證

長照壓力逼近…新壽推「Go依靠」搶攻年輕族群 ESG保單布局資產成長

7月1日上路！曾虐待、詐騙個案遭撤證 不得重新訓練領證再當照服員

長照人員涉虐待侵害遭廢照 衛福部7月起永不認證

相關新聞

早餐吃錯小心腎衰竭加速 退休工程師戒「這2樣」躲掉洗腎

早餐吃稀飯配肉鬆、漢堡配奶茶，小心這樣的組合會讓腎臟慢慢地纖維化！腎臟科醫師洪永祥指出，有些患者已經不吃重鹹、不喝湯，腎絲球過濾率還是一直往下掉，原因就在「早餐吃錯了」，看似平常的稀飯配肉鬆、起司蛋餅或漢堡熱狗加奶茶，可能是讓腎功能加速崩解的毒素。

鋒面來了！粉專：明起春雨鋒面掛在北部海面

氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，明日起鋒面開始接近。由於北方冷空氣強度不夠強，明日春雨鋒面就掛在北部海面，後天將會再移到東北部外海，屆時大台北及東半部地區不只雲量增多，也都有局部短暫陣雨機會，雨勢不會太強，持續時間也不會太長，午後局部山區也會有零星短暫陣雨發生，其它地區繼續維持為晴到多雲天氣。

「跳脫舒適圈」快變另類毒雞湯？心理師揭「8處方」：該跨越而非拋棄

當多數人認為心理諮商僅限於室內對談，臨床心理師徐堅璽卻帶領個案走進山林、攀上高樹，在汗水與挑戰中重新編織心靈。對他而言，心理工作的起點是重新審視一句人人掛在嘴邊的話：「跳脫舒適圈」。這句看似正向的勵志

經濟部估核三自主安檢1.5年內可完成 核安會主委：有望再縮短

核三廠2號機去年5月17日正式停機後，我國正式進入非核家園，但才短短8個月過去，台電日前便指出，核二、核三廠經評估具再運轉可行性，其中核三廠再運轉計畫本月底前將提送核能安全委員會。經濟部常務次長賴建信今表示，核三廠的自主安全檢查預計最快1.5年內可完成。核安會主委陳明真則指出，若台電相關資料與回應完善，相關審查時間可再縮短。

中東戰事波及 麗星郵輪「探索星號」每人每晚加收600元燃油附加費

中東戰事持續升級，需要仰賴大量燃油在海上航行的國際郵輪業者也撐不住了。麗星郵輪旗下「探索星號」以基隆為母港，去年3月首航基隆。「探索星號」17日通知旅客，由於近期中東地區的地緣政治發展，燃油價格大幅上漲，自3月20日或之後作出的新預訂將徵收燃油附加費，每人每晚新台幣600元；

美伊戰爭波及巴林 這家醫院院長說將前往籌設「聯合門診醫療中心」

美伊戰爭持續，戰火波及到波斯灣周遭的阿聯酋、巴林、卡達等國家，台中維新醫院院長許景琦上午表示，最近接到巴林政府傳遞來消息，邀請他前往巴林首都麥納瑪（Manama）的美國第五艦隊基地大門口設立醫療站，將取名為「福爾摩沙聯合門診醫療中心」，會等戰事稍微平靜下來就前往籌設，但針劑等醫材物資已正募集前往。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。