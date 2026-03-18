新住民批長照差別待遇 石崇良：了解入籍是否遇困難

國內長照給付對象以具本國籍民眾為主，但「外國專業人才延攬及僱用法」又納部分外籍人士，遭新住民批差別待遇。衛福部長石崇良今表示，將了解新住民入籍是否遇困難。

南洋台灣姊妹會今天號召至衛生福利部外陳情，抗議台灣長照制度長期將「未取得身分證」的新住民排除在外；去年修正通過的「外國專業人才延攬及僱用法」，卻開放「非國民」的永久居留之外籍專業人士及政府認定對台有特殊貢獻者使用長照與身心障礙服務，形成明顯差別待遇。

石崇良今天受立法院社會福利及衛生環境委員會邀請，就如何精進偏鄉醫療與長照資源落差及落實「原住民族健康法」困境，並對提升原住民族健康權益及強化原鄉照護量能（含提升機關位階與人力配置）進行專題報告，並備質詢。

石崇良會前接受媒體採訪說明，長照服務的給支付主要是透過長照基金提供財源，其來源是以指定稅收為主，因此對象上，會考慮財務有限性與權力義務對等性，以具有本國籍民眾為優先。

石崇良指出，但也有部分外國人納入長照對象，包含長期對台灣有特殊貢獻的「馬偕計畫」對象，這些人是在台灣長期奉獻、長達20年以上，很多還是醫療奉獻獎得主，在醫療等特殊領域有所貢獻者；此外，「外國專業人才延攬及僱用法」則因台灣特殊人才需要訂定，此法適用對象也已經納入長照給付。

對於新住民訴求，石崇良表示，會進一步了解，在設籍上是否遇到困境；因為如果有長期居住事實並加入本國籍，應該就會是長照服務給付對象，因此會了解入籍上是否有所困難。