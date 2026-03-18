快訊

經典賽／不斷更新！8局上委內瑞拉出局如風 2：0領先美國

小S復工硬撐！酒後崩潰痛哭　直奔陳建州、范瑋琪家

聽新聞
0:00 / 0:00

中東戰事衝擊肥料供應 農業部長陳駿季：台灣至少可撐6個月

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
農業部長陳駿季今早於立院受訪。記者葉冠妤／攝影
農業部長陳駿季今早於立院受訪。記者葉冠妤／攝影

中東戰事持續延燒，荷姆茲海峽運輸幾乎停擺，進而衝擊肥料供應。農業部陳駿季今受訪時說，台灣肥料來源多元，不只有來自中東地區，而台肥目前肥料可維持供應6到10個月的時間，農民可放心。

陳駿季說，美國、伊朗戰爭以來，農業部持續了解肥料庫存狀況，由於台灣肥料來源不只中東，還有東南亞、澳洲地區等，台肥目前肥料絕對可供應到8月，特別是鉀肥可到10月，磷礦可到12月；另外有些肥料原料都已經在船上，快進到台灣，台灣的肥料原料足夠因應6個月、8個月甚至10個月的時間，農民朋友可放心。

他說，行政院穩定物價小組會持續關切肥料掌握狀況，確保協助農民取得種植所需肥料。

至於水情吃緊，陳駿季說，去年初冬到今年春天中南部降雨量偏少，創近40、50紀錄，因此農業部與經濟部已於2月3日成立水情應變小組，並隨時向行政院回報相關情況。

陳駿季說，目前來看，南部地區水稻需要較多水量，目前已完成種植，因此水情壓力相對輕，比較需要關注的是苗栗與新竹地區，特別是苗栗後龍溪與新竹頭前溪流量偏低。

他進一步指，政府已啟動多元抗旱作為，例如在苗栗地區實施分區輪灌，採取供水3天、停水3天輪流灌溉來節省水源。此外，也啟動抗旱水井與抗旱車，協助灌溉系統末端地區取得水源；新竹地區則啟動特別節水灌溉模式，採間歇式灌溉，可節省約3成水稻用水量，有效降低用水需求。

陳駿季說，農業部將持續密切關注水情，也特別將休耕與轉作申報期限延長至3月25日，讓原本計畫種植水稻的農民，有機會轉作雜糧，以減少灌溉用水。農業部將盡力確保農業用水需求。

東南亞 荷姆茲海峽 伊朗戰爭 農業部 陳駿季

延伸閱讀

苗栗水情吃緊 縣政府建議4鄉鎮市1599公頃一期稻田停灌

水情惡化 經濟部：新竹地區農業民生再強化節水

審慎應對水情變化 經濟部：強化及落實新竹節水措施

雲嘉南灌溉糸統串接通水 減少缺水危機

相關新聞

核三廠再運轉？經濟部估自主安檢1.5年 核安會：有望再縮短

核三廠2號機去年5月17日正式停機後，我國正式進入非核家園，但才短短8個月過去，台電日前便指出，核二、核三廠經評估具再運轉可行性，其中核三廠再運轉計畫本月底前將提送核能安全委員會。經濟部常務次長賴建信今表示，核三廠的自主安全檢查預計最快1.5年內可完成。核安會主委陳明真則指出，若台電相關資料與回應完善，相關審查時間可再縮短。

早餐吃錯小心腎衰竭加速 退休工程師戒「這2樣」躲掉洗腎

早餐吃稀飯配肉鬆、漢堡配奶茶，小心這樣的組合會讓腎臟慢慢地纖維化！腎臟科醫師洪永祥指出，有些患者已經不吃重鹹、不喝湯，腎絲球過濾率還是一直往下掉，原因就在「早餐吃錯了」，看似平常的稀飯配肉鬆、起司蛋餅或漢堡熱狗加奶茶，可能是讓腎功能加速崩解的毒素。

中東戰事波及 麗星郵輪「探索星號」每人每晚加收600元燃油附加費

中東戰事持續升級，需要仰賴大量燃油在海上航行的國際郵輪業者也撐不住了。麗星郵輪旗下「探索星號」以基隆為母港，去年3月首航基隆。「探索星號」17日通知旅客，由於近期中東地區的地緣政治發展，燃油價格大幅上漲，自3月20日或之後作出的新預訂將徵收燃油附加費，每人每晚新台幣600元；

「跳脫舒適圈」快變另類毒雞湯？心理師揭「8處方」：該跨越而非拋棄

當多數人認為心理諮商僅限於室內對談，臨床心理師徐堅璽卻帶領個案走進山林、攀上高樹，在汗水與挑戰中重新編織心靈。對他而言，心理工作的起點是重新審視一句人人掛在嘴邊的話：「跳脫舒適圈」。這句看似正向的勵志

美伊戰爭波及巴林 這家醫院院長說將前往籌設「聯合門診醫療中心」

美伊戰爭持續，戰火波及到波斯灣周遭的阿聯酋、巴林、卡達等國家，台中維新醫院院長許景琦上午表示，最近接到巴林政府傳遞來消息，邀請他前往巴林首都麥納瑪（Manama）的美國第五艦隊基地大門口設立醫療站，將取名為「福爾摩沙聯合門診醫療中心」，會等戰事稍微平靜下來就前往籌設，但針劑等醫材物資已正募集前往。

中東戰事衝擊肥料供應 農業部長陳駿季：台灣至少可撐6個月

中東戰事持續延燒，荷姆茲海峽運輸幾乎停擺，進而衝擊肥料供應。農業部長陳駿季今受訪時說，台灣肥料來源多元，不只有來自中東地區，而台肥目前肥料可維持供應6到10個月的時間，農民可放心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。