中東戰事衝擊肥料供應 農業部長陳駿季：台灣至少可撐6個月

中東戰事持續延燒，荷姆茲海峽運輸幾乎停擺，進而衝擊肥料供應。農業部長陳駿季今受訪時說，台灣肥料來源多元，不只有來自中東地區，而台肥目前肥料可維持供應6到10個月的時間，農民可放心。

陳駿季說，美國、伊朗戰爭以來，農業部持續了解肥料庫存狀況，由於台灣肥料來源不只中東，還有東南亞、澳洲地區等，台肥目前肥料絕對可供應到8月，特別是鉀肥可到10月，磷礦可到12月；另外有些肥料原料都已經在船上，快進到台灣，台灣的肥料原料足夠因應6個月、8個月甚至10個月的時間，農民朋友可放心。

他說，行政院穩定物價小組會持續關切肥料掌握狀況，確保協助農民取得種植所需肥料。

至於水情吃緊，陳駿季說，去年初冬到今年春天中南部降雨量偏少，創近40、50紀錄，因此農業部與經濟部已於2月3日成立水情應變小組，並隨時向行政院回報相關情況。

陳駿季說，目前來看，南部地區水稻需要較多水量，目前已完成種植，因此水情壓力相對輕，比較需要關注的是苗栗與新竹地區，特別是苗栗後龍溪與新竹頭前溪流量偏低。

他進一步指，政府已啟動多元抗旱作為，例如在苗栗地區實施分區輪灌，採取供水3天、停水3天輪流灌溉來節省水源。此外，也啟動抗旱水井與抗旱車，協助灌溉系統末端地區取得水源；新竹地區則啟動特別節水灌溉模式，採間歇式灌溉，可節省約3成水稻用水量，有效降低用水需求。

陳駿季說，農業部將持續密切關注水情，也特別將休耕與轉作申報期限延長至3月25日，讓原本計畫種植水稻的農民，有機會轉作雜糧，以減少灌溉用水。農業部將盡力確保農業用水需求。