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中東戰爭讓天然氣遭掐喉 核能比較穩定？核安會主委這樣說

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
陳明真今被問及是否支持續使用核能，以及是否認為核能供電比天然氣穩定等議題，僅表示「外界確實有這樣的建議」，並未進一步表態。記者李柏澔／攝影
陳明真今被問及是否支持續使用核能，以及是否認為核能供電比天然氣穩定等議題，僅表示「外界確實有這樣的建議」，並未進一步表態。記者李柏澔／攝影

美以伊戰爭打斷波灣周遭國家的原油和天然氣供給，各國政府除了大搶能源外，無須頻繁補充、燃料易於儲存的核能也再被拿出討論。核能安全委員會主委陳明真今被問及是否支持續使用核能，以及核能供電是否比天然氣穩定等，僅表示「外界確實有這樣的建議」，並未進一步表態。

過去台灣討論能源安全時，假設情境多為中國大陸對台灣的軍事衝突或封鎖，然而此次美伊衝突顯示，遠在中東的戰火仍透過能源供應鏈影響台灣電力的穩定，尤其對能源幾乎依賴進口的台灣更是如此，也因此各界開始出現核能比天然氣供應穩定且安全的說法。

立法院教育及文化委員會今邀請核安會主委陳明真列席報告業務概況，並備質詢。

針對核能供電比天然氣穩定，以及是否支持國內續用核能，陳明真今受訪表示，一部分的人確實有這樣的看法，台電3月底前會將核三廠再運轉計畫送到核安會，收到台電公司提出核電廠運轉執照換發申請，將依相關法規並參照國際標準與作法，就送審文件及各項作業辦理情形，嚴格執行安全審查及現場查證，確認符合法規及安全要求後，才會同意換發運轉執照。

然而陳明真早在2022年的投書便指出，半導體產業電力需求遠遠超過原先規畫，建議2025年的非核家園目標延後至2035年，好讓政府有充裕時間完善並規畫未來世代的能源布局，也能減輕國內供電壓力。

台電 非核家園 陳明真

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