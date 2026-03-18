海委會推印太海廢合作平台 拚一年內建構區域循環樞紐

海洋委員會昨天在金門落幕的印太海洋廢棄物治理國際論壇，為區域海廢治理的制度化合作定調，面對日益嚴峻的海洋廢棄物跨境挑戰，主委管碧玲拋出「放下政治，注目海洋」訴求，期盼突破地緣政治框架，將透過倡議建立「印太海廢合作平台」，並鎖定於一年內啟動具體的跨國行動方案。

這場為期兩天的論壇，吸引來自世界自然基金會（WWF）、日本全球環境戰略研究所（IGES）、加拿大Ocean Legacy及國內外知名企業與NGO參與，有別於過往單點式的淨灘行動，此次議程直指海廢治理的跨國界結構性挑戰，並尋求從地方治理到產業運用的實質解方。

針對跨國協作的技術痛點，韓國東亞周邊海洋網絡（OSEAN）執行長洪善旭直言，「標準化」是跨國數據共享的首要門檻；該組織發展16年的海廢儀表板，其理念與台灣的MDImageNet技術高度契合，未來可望進一步對接。

加拿大Ocean Legacy則展現了海廢商業化的成功模式，該組織透過教育、政策、基礎建設及清潔等四大解方，已在8國清除逾1500公噸塑膠垃圾，並創立「Legacy Plastic」品牌，開發逾30種高附加價值產品，利用減碳誘因吸引企業投入的財務永續模式，不僅獲聯合國相關組織認可，也為與會各國提供了具體的區域循環經濟範本。

國立金門大學海洋事務中心主任馬祥祐點出，金門作為海廢前線，承受著極大的地理與季節性漂流物壓力，建立在地的精準監測數據，是制定防制對策的關鍵。

海委會副主委宋承恩指出，此次論壇在資料治理、資金配置及創新機制上已取得實質進展。針對未來一年的行動藍圖，與會各方定調3大核心領域，第一是建構區域平台，推動「印太海廢合作平台」，整合區域內相關組織，強化跨國資訊共享機制。

第二是深化夥伴關係，串聯各國政府、非政府組織與企業等利害關係人，擴大協作網絡；第三為打造循環樞紐，透過公私部門協力支持，建立具規模經濟的區域循環經濟中心，提升回收與處理量能。

海委會強調，未來將以試辦計畫、能力建設與常態化機制多管齊下，逐步落實「Reimage Waste, Revive Ocean」（重塑廢棄物，復甦海洋）的目標。