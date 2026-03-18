快訊

經典賽／不斷更新！9局上委內瑞拉再超前 3：2領先美國

以色列「斬首」伊朗國安首長拉里賈尼 專家：這場戰爭正變成暗殺產業

LINE免費貼圖4款！2款免任務快下載 麥當勞藏台灣國語＋諧音哏圖超好用

聽新聞
0:00 / 0:00

海委會推印太海廢合作平台 拚一年內建構區域循環樞紐

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
海委會主委管碧玲向帛琉農漁業及環境部長Steven Victor介紹金門海域情形。圖／海洋委員會提供
海委會主委管碧玲向帛琉農漁業及環境部長Steven Victor介紹金門海域情形。圖／海洋委員會提供

海洋委員會昨天在金門落幕的印太海洋廢棄物治理國際論壇，為區域海廢治理的制度化合作定調，面對日益嚴峻的海洋廢棄物跨境挑戰，主委管碧玲拋出「放下政治，注目海洋」訴求，期盼突破地緣政治框架，將透過倡議建立「印太海廢合作平台」，並鎖定於一年內啟動具體的跨國行動方案。

這場為期兩天的論壇，吸引來自世界自然基金會（WWF）、日本全球環境戰略研究所（IGES）、加拿大Ocean Legacy及國內外知名企業與NGO參與，有別於過往單點式的淨灘行動，此次議程直指海廢治理的跨國界結構性挑戰，並尋求從地方治理到產業運用的實質解方。

針對跨國協作的技術痛點，韓國東亞周邊海洋網絡（OSEAN）執行長洪善旭直言，「標準化」是跨國數據共享的首要門檻；該組織發展16年的海廢儀表板，其理念與台灣的MDImageNet技術高度契合，未來可望進一步對接。

加拿大Ocean Legacy則展現了海廢商業化的成功模式，該組織透過教育、政策、基礎建設及清潔等四大解方，已在8國清除逾1500公噸塑膠垃圾，並創立「Legacy Plastic」品牌，開發逾30種高附加價值產品，利用減碳誘因吸引企業投入的財務永續模式，不僅獲聯合國相關組織認可，也為與會各國提供了具體的區域循環經濟範本。

國立金門大學海洋事務中心主任馬祥祐點出，金門作為海廢前線，承受著極大的地理與季節性漂流物壓力，建立在地的精準監測數據，是制定防制對策的關鍵。

海委會副主委宋承恩指出，此次論壇在資料治理、資金配置及創新機制上已取得實質進展。針對未來一年的行動藍圖，與會各方定調3大核心領域，第一是建構區域平台，推動「印太海廢合作平台」，整合區域內相關組織，強化跨國資訊共享機制。

第二是深化夥伴關係，串聯各國政府、非政府組織與企業等利害關係人，擴大協作網絡；第三為打造循環樞紐，透過公私部門協力支持，建立具規模經濟的區域循環經濟中心，提升回收與處理量能。

海委會強調，未來將以試辦計畫、能力建設與常態化機制多管齊下，逐步落實「Reimage Waste, Revive Ocean」（重塑廢棄物，復甦海洋）的目標。

印太海洋廢棄物治理國際論壇在金門舉辦為期2天會議討論，來自各國的組織機構一同交流。圖／海洋委員會提供
印太海洋廢棄物治理國際論壇在金門舉辦為期2天會議討論，來自各國的組織機構一同交流。圖／海洋委員會提供

海委會 地緣政治 海廢

延伸閱讀

玉山論壇 印度專家：若台海紛爭將造成災難性影響

打造城市主權 AI 智慧暨淨零城市展開幕

出席玉山論壇 彭啓明與印太夥伴共探綠色智慧科技新契機

管碧玲：海廢逾7成來自中國大陸 盼放下政治尋求解方

相關新聞

核三廠再運轉？經濟部估自主安檢1.5年 核安會：有望再縮短

核三廠2號機去年5月17日正式停機後，我國正式進入非核家園，但才短短8個月過去，台電日前便指出，核二、核三廠經評估具再運轉可行性，其中核三廠再運轉計畫本月底前將提送核能安全委員會。經濟部常務次長賴建信今表示，核三廠的自主安全檢查預計最快1.5年內可完成。核安會主委陳明真則指出，若台電相關資料與回應完善，相關審查時間可再縮短。

早餐吃錯小心腎衰竭加速 退休工程師戒「這2樣」躲掉洗腎

早餐吃稀飯配肉鬆、漢堡配奶茶，小心這樣的組合會讓腎臟慢慢地纖維化！腎臟科醫師洪永祥指出，有些患者已經不吃重鹹、不喝湯，腎絲球過濾率還是一直往下掉，原因就在「早餐吃錯了」，看似平常的稀飯配肉鬆、起司蛋餅或漢堡熱狗加奶茶，可能是讓腎功能加速崩解的毒素。

中東戰事波及 麗星郵輪「探索星號」每人每晚加收600元燃油附加費

中東戰事持續升級，需要仰賴大量燃油在海上航行的國際郵輪業者也撐不住了。麗星郵輪旗下「探索星號」以基隆為母港，去年3月首航基隆。「探索星號」17日通知旅客，由於近期中東地區的地緣政治發展，燃油價格大幅上漲，自3月20日或之後作出的新預訂將徵收燃油附加費，每人每晚新台幣600元；

「跳脫舒適圈」快變另類毒雞湯？心理師揭「8處方」：該跨越而非拋棄

當多數人認為心理諮商僅限於室內對談，臨床心理師徐堅璽卻帶領個案走進山林、攀上高樹，在汗水與挑戰中重新編織心靈。對他而言，心理工作的起點是重新審視一句人人掛在嘴邊的話：「跳脫舒適圈」。這句看似正向的勵志

美伊戰爭波及巴林 這家醫院院長說將前往籌設「聯合門診醫療中心」

美伊戰爭持續，戰火波及到波斯灣周遭的阿聯酋、巴林、卡達等國家，台中維新醫院院長許景琦上午表示，最近接到巴林政府傳遞來消息，邀請他前往巴林首都麥納瑪（Manama）的美國第五艦隊基地大門口設立醫療站，將取名為「福爾摩沙聯合門診醫療中心」，會等戰事稍微平靜下來就前往籌設，但針劑等醫材物資已正募集前往。

中東戰事衝擊肥料供應 農業部長陳駿季：台灣至少可撐6個月

中東戰事持續延燒，荷姆茲海峽運輸幾乎停擺，進而衝擊肥料供應。農業部長陳駿季今受訪時說，台灣肥料來源多元，不只有來自中東地區，而台肥目前肥料可維持供應6到10個月的時間，農民可放心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。