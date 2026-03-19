比不上國外？台灣遊樂園4大困境「假日超冷清」 最強這間來客數狂贏六福村5倍

對不少七、八年級世代而言，遊樂園可能承載無數童年與畢旅的共同記憶，更形塑出學生們對「刺激」與「勇氣」的回憶。隨著現今旅遊選擇多元化，國人出國旅遊比例大幅攀升，本土樂園的經營模式不僅迎來全新挑戰，更常被拿來跟國外樂園比較。



相較於國外不少遊樂園可能會吸引觀光客，台灣的樂園有時候更像是一種「世代記憶」。從小時候被父母帶去玩，到學生時期的畢業旅行，再到長大後帶孩子體驗，形成一種延續的回憶。

新竹六福村主題樂園從1979年開業至今，已快50年，是許多台灣人兒時回憶，也是現代學生畢業旅行、校外教學幾乎都去過的本土遊樂園，在台地位屹立不搖。不過近日有民眾於Threads上分享，原本預期到六福村遊玩，會遇上假日滿滿的出遊人潮，但園區人潮相當冷清，就連熱門設施也一堆空位，只花1.5小時就幾乎把整個園區設施玩完，有些甚至不用重新排隊，可以直接再啟動讓他大感意外；貼文和照片曝光後引起熱烈討論，讓人對於現況更感唏噓。

不少人認為其實不只六福村，其實台灣多數遊樂園都有類似問題。其中以下幾個為最常被點到的原因：

原因一：主題性薄弱

台灣的遊樂園主題特色不足，與日本、香港迪士尼、環球影城等擁有知名IP的樂園相比，缺少讓遊客回訪的吸引力。

不少人覺得，去過日本迪士尼完全不會想去台灣遊樂園，氣氛營造程度差太多了。還有人分享遇到的情況，「雖然表定五點關園，但四點多你就會看到工作人員陸續下班了，跟著大家一起走，去國外即使要關園了，都會看到工作人員在門口跟你揮手，誰會跑得比遊客快回去啊！」認為相較於國外遊樂園給足情緒價值，台灣的樂園竟然連演都不演，氣氛的營造程度落差相當大。

原因二：地理位置偏遠

相較於國外樂園大多靠大眾運輸能到達，台灣不少樂園位於山區或較偏遠地區，距離市區較遠，即使可能有接駁車，但交通時間長，相對不便也降低國人的前往意願。

原因三：設施老舊

很多網友分享，台灣許多樂園的遊樂設施從他們小時候去就是那些，長大後看到還是那些，不僅多年未更新，且部分園區設施老舊，原本可以玩的設施就已經不多了，入園時還常遇到維修或停機情況，嚴重影響遊玩體驗。

原因四：餐飲問題

有些人認為，可以理解遊樂園內的餐飲消費本來就偏高，食物貴可以接受，但不好吃就很難接受，餐點品質普通、缺乏吸引力，加上門票收費貴，讓人容易產生「花錢卻不值得」的感受。

2025年台灣遊樂園累積人次

不過根據《交通部觀光署觀光統計資料庫》統計，2025年1月至12月全台各大主題樂園遊客人次其實還是不少。其中，以位於高雄的「義大世界」以501萬人次最多；第二名則是台中的「麗寶樂園渡假村」，吸引超過449萬民眾造訪；第三名則是位在苗栗的「尚順育樂世界」，為全台最大的全室內主題樂園，去年才開始列入統計，就以黑馬之姿登上年度第三，吸引超過330萬民眾朝聖。

（本文出自2026.03.16《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）