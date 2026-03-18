「跳脫舒適圈」快變另類毒雞湯？心理師揭「8處方」：該跨越而非拋棄

當多數人認為心理諮商僅限於室內對談，臨床心理師徐堅璽卻帶領個案走進山林、攀上高樹，在汗水與挑戰中重新編織心靈。對他而言，心理工作的起點是重新審視一句人人掛在嘴邊的話：「跳脫舒適圈」。這句看似正向的勵志金句，在某些時刻，為何可能成為傷人的刀刃？



徐堅璽指出，對曾受創傷的人來說，「舒適圈」並非懶散的溫床，而是費盡心力才築起的心理避風港。若一味要求受創者拋棄安全感，轉而跳向未知，無異於在傷口上補刀。

他主張以「擴展」取代「跳脫」，強調腳下的地板始終都在，只是邊界緩緩向外推，讓人保有隨時可以退回的餘地。這項理念來自在台灣仍屬小眾的專業取向「冒險治療」（Adventure Therapy）。

徐堅璽是冒險心靈心理治療所所長，他的工作場域遍及懸崖、溪谷與森林。雖然聽來像極限運動，但他做的事恰恰相反。透過專業設計，在安全引導下，他讓參與者逐步體驗並超越原有習慣範圍，進而引發心理或行為的調整。

大眾常將冒險治療與一般的戶外營隊混淆。徐堅璽坦言，這並不意外，因其發展本就包含這兩塊養分，但獨立成專業後，核心差異便在於「處方運用」。

就像醫師開處方箋，帶領者須預先規劃活動對個案歷程的具體幫助，且操作者須具備心理衛生背景，活動發生在大自然中，且整個過程是動態的，通常在身體活動後才引導參與者理解內在發生的轉變。

這套模式的根源，來自1941年德國教育家Kurt Hahn與英國航運商人在威爾斯共同創立的「外展學校」（Outward Bound），最初透過航海訓練磨練二戰年輕船員的意志。1960年代引入美國後，逐漸與心理諮商專業結合，發展成以大自然為場域、以身體行動為媒介的取向領域。

在方法論上，徐堅璽將其歸納為「感、觀、思、行」四個指標，即先投入新經驗去感受，隨後回頭觀察變化、提煉思考，最後轉化為真實的行動。治療師在現場會判斷個案是容易被情緒淹沒，還是過度思考而缺乏行動，進而動態調整歷程。

「冒險治療」以「擴展」概念守護受創者的避風港，讓舒適圈的邊界在安全引導下溫柔向外推移。圖／徐堅璽提供

這種理論的實務應用在懸崖邊最為清晰。徐堅璽回憶，曾接觸一名在校常與老師衝突、傳統諮商難以切入的青少年。徐堅璽決定帶他做懸崖垂降，第一次站在崖邊時，孩子身體誠實地靠近邊緣，口中卻仍充滿猶豫。

彼時，徐堅璽並未催促，而是將兩人繩索勾連，並肩從75度斜坡緩慢垂降。在有人陪伴的安全框架下，孩子一點一點擴展心理耐受度。幾次訓練後，在垂降途中突然開口，孩子要求解開繩索獨自下降。那一刻，不再是被推下崖，而是主動決定挑戰邊界。

事後，孩子感性分享，那種兩人勾在一起下降的感覺，很像以前爸爸在他不穩時，在背後撐住他，那份溫熱的陪伴給了他底氣，讓他感受到即使面對未知的深谷，自己也並非孤身一人。解開繩索的那一刻，象徵一個生命內在安全感的建立，以及從依附走向獨立的轉變。

事實上，冒險治療的應用早已超越高關懷少年。對於長期處於高壓環境的工程師，動態活動能有效增強心理韌性，也有企業藉此增進員工情感交流。此外，癌症康復者也能透過大自然活動重新整理生命歷程。活動項目方面，除了垂降，還包括室內「信任倒」、戶外攀樹與走繩等。

八個日常「微冒險」處方，讓生活不再乾涸

然而，並非每個人都有機會隨時上山下海。為了讓大眾在日常生活中也能啟動身心彈性，徐堅璽與台灣冒險治療專業社群（TTAPG）針對現代人逐漸乾涸且無感的生活，共同整理出名為「RISK CORD」的冒險處方箋，提供八項能即刻落實的日常練習。

TTAPG將這套指引比喻為一條生命線，一端連結勇氣，另一端則指向成長，強調「冒險並非追求危險，而是一種有目的的跨越。」

在具體執行上，這套指引建議從日常的小練習開始累積能量。例如，面對如點餐時的猶豫，試著在5秒內做出決定並執行，藉此練習「決策力」，並學習對結果負責而不糾結；在人際互動中，則鼓勵找朋友聊聊有溫度的話題，透過深度連結褪下社交面具，並專注傾聽。

同時，藉由記錄想躲回舒適圈的瞬間，來練習「邊界觀察」，反思跨出一步後的可能；並透過5分鐘放下手機的伸展或快走來「喚醒動覺」，重新建立與身體肌肉的對話。對於日常慣性打破，則可透過走訪從未去過的巷弄或嘗試新餐廳來創造新鮮感；即便身處市區，也能透過停留在樹木或雲朵前10分鐘，練習將視角從自我放大至自然，找回被現代生活遺忘的荒野感。

在一天的結束，建議藉由筆記本記錄一件不順心，並從中「萃取智慧」，提煉具體的明日指引；最後則是面對原本想逃避的困難任務，練習與不適感共處15分鐘，將其視為成長的訊號，並練習「耐受不適感」。

「不適感就是成長的開始！」徐堅璽也強調，真正成長，並非來自外在催促或推力，而是有人願意陪你站在崖邊，直到你決定解開繩索的那一刻。

（本文出自2026.03.16《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）