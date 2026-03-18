快訊

明鋒面接近水氣增 吳德榮：周五周六北東轉雨北台轉涼

聽新聞
0:00 / 0:00

明鋒面接近水氣增 吳德榮：周五周六北東轉雨北台轉涼

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今各地晴暖，明鋒面逐漸接近，台灣附近水氣漸增，周五、六鋒面影響，北部、東半部轉有局部短暫雨。本報資料照片
今各地晴暖，明鋒面逐漸接近，台灣附近水氣漸增，周五、六鋒面影響，北部、東半部轉有局部短暫雨。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日受高壓迴流影響，各地持續晴朗；白天微熱、早晚涼，日夜溫差大；東半部偶有局部零星飄雨的機率。

今日各地區氣溫如下：北部13至29度、中部13至29度、南部13至31度及東部13至30度。

吳德榮指出，明微弱鋒面在北部海面、逐漸接近，台灣附近水氣漸增，容易起霧，北台因雲量增多氣溫稍降、略轉涼，其他地區仍偏暖。部分山區及大台北、東半部偶有局部零星少量降雨的機率。周五、六微弱鋒面掠過，北部、東半部轉有局部短暫雨；北台轉涼，中南部白天微熱、早晚涼。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，下周日至周四(22至26日)微弱鋒面北移、消散，各地恢復晴朗穩定，白天微熱(約30度、逐日緩升至30度以上)、早晚偏涼，東半部偶有零星少量飄雨的機率。下周五(27日)另一微弱鋒面掠過，北、東轉雨，氣溫略降、由於近期北方系統偏弱，各國模式模擬的不確定性增大，也頻繁調整，需持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

氣溫 鋒面 吳德榮

延伸閱讀

明晨輻射冷卻低溫僅15度 這日鋒面接近「連3天降雨增」

晴天剩一天…19日起水氣增防局部陣雨 下周東雨西多雲

要變天了！吳聖宇：周四到周六鋒面影響降雨增 氣溫稍降

228連假變天 天氣風險：各地轉雨降溫

相關新聞

明鋒面接近水氣增 吳德榮：周五周六北東轉雨北台轉涼

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日受高壓迴流影響，各地持續晴朗；白天微熱、早晚涼，日夜溫差大；東半部偶有局部零星飄雨的機率。

20年研究 常接觸塑化劑 乳癌風險7倍

經常暴露於塑化劑ＤＥＨＰ（鄰苯二甲酸二—乙基己基酯）環境中，小心乳癌風險恐倍增。一項歷經廿年、大規模本土研究發現，女性若經常接觸塑化劑，且體內代謝能力差，合併初經早於十四歲，乳癌風險將飆升至七倍。

明晨輻射冷卻低溫僅15度 這日鋒面接近「連3天降雨增」

明天依舊風和日麗，但清晨受到輻射冷卻影響，低溫下探15度，中央氣象署預報員賴欣國表示，周四至周六鋒面接近，北東降雨機率增加，北部高溫略降，另外，明、後天北部、金門及馬祖有局部霧或低雲。

台2線自來水管昨爆管 基隆、瑞芳1.2萬戶停水今天下午4時復水

台2線86.5K新北市龍洞路段口徑1000毫米自來水幹管昨傍晚爆管漏水，路面塌陷，水公司進場搶修，道路封閉。警方預估今天上午6時開放單線雙向通車，晚間8時全線通車。水公司表示，基隆中正、信義區1萬1234戶、新北瑞芳區1410戶，共影響1萬2644餘戶，今天下午復水。

防老存肌力 人生下半場最怕不運動

你不會一瞬間衰老，但你可能會因為長時間沒有運動，而必須面對肌肉、骨骼、神經系統不可逆的老化危機。肌肉量攸關老年生活品質至關重要，及早讓肌力訓練成為日常，不要到為時已晚。

紙風車邁入AI時代 燈籠魚爆紅、「雨馬」繁花公主被喊「蔡依林」

紙風車368兒童藝術工程今年進入20周年。團長任建誠透露，紙風車劇團2026的年度計劃之一，便是將AI引入創作。以今年在嘉義燈會表演的「雨馬」劇場為例，便運用AI生成技術創作搭配的動畫。團隊有專攻AI的團員，將專為紙風車創作的樂曲透過AI生成為台風、韓風等各種不同的曲風，宣告兒童劇場也邁入AI時代。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。