明鋒面接近水氣增 吳德榮：周五周六北東轉雨北台轉涼

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日受高壓迴流影響，各地持續晴朗；白天微熱、早晚涼，日夜溫差大；東半部偶有局部零星飄雨的機率。

今日各地區氣溫如下：北部13至29度、中部13至29度、南部13至31度及東部13至30度。

吳德榮指出，明微弱鋒面在北部海面、逐漸接近，台灣附近水氣漸增，容易起霧，北台因雲量增多氣溫稍降、略轉涼，其他地區仍偏暖。部分山區及大台北、東半部偶有局部零星少量降雨的機率。周五、六微弱鋒面掠過，北部、東半部轉有局部短暫雨；北台轉涼，中南部白天微熱、早晚涼。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，下周日至周四(22至26日)微弱鋒面北移、消散，各地恢復晴朗穩定，白天微熱(約30度、逐日緩升至30度以上)、早晚偏涼，東半部偶有零星少量飄雨的機率。下周五(27日)另一微弱鋒面掠過，北、東轉雨，氣溫略降、由於近期北方系統偏弱，各國模式模擬的不確定性增大，也頻繁調整，需持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。