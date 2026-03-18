紙風車邁入AI時代 燈籠魚爆紅、「雨馬」繁花公主被喊「蔡依林」

紙風車368兒童藝術工程今年進入20周年。團長任建誠透露，紙風車劇團2026的年度計劃之一，便是將AI引入創作。以今年在嘉義燈會表演的「雨馬」劇場為例，便運用AI生成技術創作搭配的動畫。團隊有專攻AI的團員，將專為紙風車創作的樂曲透過AI生成為台風、韓風等各種不同的曲風，宣告兒童劇場也邁入AI時代。

近年紙風車不斷嘗試突破劇場形式，將大型機械偶、環境劇場與戶外空間結合。2021年推出的大型環境劇場《雨馬》，累積超過100萬觀眾；2025年創作的《燈怪》和《雨馬》，在燈會舞台吸引大批觀眾目光。許多觀眾看完紙風車《雨馬》後，再看到法國飛天白馬秀，形容是「雙馬爭輝」。

去年蔡依林演唱會開場出現高9公尺金牛與30公尺巨蟒繞場時，有不少網友笑稱「成人版紙風車」。此次嘉義燈會「雨馬」主角繁花公主出現時，有孩子大叫「蔡依林」。紙風車表示，將「雨馬」與現代流行樂界的感動與震撼連結，更顯示紙風車多年來在大型舞台視覺與創新創作上的努力，逐漸深植觀眾記憶。

為了支持368藝術工程巡演持續進行，紙風車今年推出「椅子會」計畫，邀請民眾以捐款方式支持演出現場的椅子、雨衣、偏鄉接駁與行政支出。活動推出後，各界響應踴躍。一位阿公在加入椅子會時說：「大石頭也要小石頭幫忙撐住。」他表示，大事情從來不是一個人完成的，自己只是小小的一份力量，但希望能幫忙把孩子的劇場撐起來。

上週日紙風車在成淵高中演出時，也有一位阿姨特地帶著現金到現場捐款。她笑著說：「我不太會用線上捐款，所以今天是特地帶現金來支持的。」她還特別告訴工作人員：「要讓孩子們好好坐著看戲，最開心。」

紙風車表示，今年將延續「雨馬」、「燈怪」經驗，深耕大型道具研發與環境劇場。這次嘉義燈會在網路上爆紅的燈籠魚，融合燈光與演員表演的驚喜，源自紙風車多年演出經驗，驅動團隊持續研發機械、情境與觀眾互動。上半年推出的新版戶外《武松打虎》，則將嘗試運用AI技術將服裝、音樂全數重製，讓傳統故事新生。

紙風車在嘉義燈會演出的大型環境劇場《雨馬》，2021年誕生迄今累積超過100萬觀眾。圖／紙風車提供

這次嘉義燈會在網路上爆紅的燈籠魚，融合燈光與演員表演的驚喜，源自紙風車多年演出經驗，驅動團隊持續研發機械、情境與觀眾互動。圖／紙風車提供