台2線86.5K新北市龍洞路段口徑1000毫米自來水幹管昨傍晚爆管漏水，路面塌陷，水公司進場搶修，道路封閉。警方預估今天上午6時開放單線雙向通車，晚間8時全線通車。水公司表示，基隆中正、信義區1萬1234戶、新北瑞芳區1410戶，共影響1萬2644餘戶，今天下午復水。

自來水公司第一區管理處已調派人力與機具進場搶修，預計今天下午4時修復，恢復正常供水。公路局北區養護工程分局基隆工務段在現場成立前進指揮所，配合完成道路復原工程。

一區處表示，基隆停水地區：中正區中正端、中正路、八斗街、北寧路、和一路、和二路、和平街、壽山路、平一路、平三路、新豐街、東海街、正榮街、正濱路、武昌街、漁港一街、漁港三街、漁港二街、環港街、祥豐街、觀海街、調和街。信義區壽山路、義六路。

基隆降壓地區：中正區中正路、中船路、信一路、信七路、信三路、信二路、信五路、信六路、信四路、北部濱海公路、東海街、正榮街、正義路、正豐街、祥豐街、立德路、義一路、義二路、豐稔街；信義區培德路、崇法街、東光路、深溪路、深澳坑路、福民街。

台水一區處表示，評估破管情況，停水期間，如有重大用水需求，請聯絡新山給水廠，電話（02）24319680，已備妥水車待命支援，敬請用戶體諒。對此次停水造成之不便，深表歉意，會以最短時間完成修復作業，恢復供水穩定。

交通部公路局北區養護工程分局副分局長林嘉新指揮成立前進指揮所，瑞芳警分局派遣副分局長、民防組長、交通組長率警力到場協處，另貢寮區長柯建輝亦到場關心搶修進度。分局派員配合公路局於台2線72公里、99公里等2處管制點協助交管。

台2線自來水管昨爆管，基隆、瑞芳1.2萬戶停水今天下午4時復水。記者游明煌／翻攝