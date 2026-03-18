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健康你我他／過完年加速減重 爬山滋潤身心靈
春節九天連假，親友圍爐聚餐，點心消夜少不了，縱使怎麼忌口，但美食當前，還是容易熱量超標，滿足口腹之欲後，增加的體重真令人傷腦筋。
「少吃多動」是維持理想體重的不二法門，春節連假卻容易破功。我的作法是允許自己比平常多吃一些、少動一些，十足享受過年的樂趣，年假結束後，除了恢復正常生活作息，也刻意安排登山行程，加速減重。
我在學生時代就缺乏運動細胞，跑不快跳不遠，各項球類運動更不行，因為喜歡接近大自然、愛好攝影，找到了適合的運動項目：走路。
健走也好、登山也行，可以獨自一人，揪眾也可，平常在住家附近小公園快走一小時，拾階而上，增強心肺功能。雖然是一個人走，走久了會有些熟面孔，彼此會互相加油打氣，養成晨間運動習慣後，不出門運動反而會感到全身不舒服。
我也加入登山社團，郊山中級百岳，只要有機會都會走一回，社團安排好行程，有嚮導和領隊，可以放心地跟隨大家的腳步前進，一次又一次的行程，讓我的體能愈來愈好，也享受了登山樂趣。
年假結束，山社第一趟行程：筆架連峰加二格山小百岳，眾人互相鼓舞打氣，雖不輕鬆，但完登的喜悅全寫在臉上。春節囤積的熱量，雖無法一次清空，大家相揪一次又一次爬山趣，身心靈都得到滋潤，何樂而不為。
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