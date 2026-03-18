國內第三例本土蜱蟲個案 已出院

台灣發生本土第三例發熱伴血小板減少綜合症（SFTS）。疾管署昨天台灣發生本土第三例發熱伴血小板減少綜合症（SFTS）。疾管署昨天表示，SFTS主要是遭帶有SFTS病毒的蜱蟲叮咬傳染，潛伏期7至14天，感染者多數有發燒、惡心、嘔吐及食欲不振、血小板及白血球減少的情形；少數患者可能出現多重器官衰竭，致死率約5至30%。SFTS目前無抗病毒藥物可治療，透過積極支持性療法可降低致死率。

疾管署防疫醫師林詠青表示，該個案有心血管中風病史，2月底出現全身無力症狀至醫院急診，有發燒且血液檢驗顯示白血球、血小板減少，肝腎功能有狀況，收治住院2周。

由於患者務農，因此轉至隔離病房，但持續出現腸胃道、食欲不振、惡心嘔吐，治療後退燒、症狀皆緩解，恢復正常，經過解除隔離2次檢驗陰性，於16日出院。目前同住及就醫接觸者共9人均無不適症狀，此案將監測至3月26日。

蜱蟲俗稱「壁蝨」或「八腳怪」，主要棲息於草叢、樹林等野外環境，疾管署發言人林明誠說，4月至10月為國內蜱蟲活動季節，蜱蟲可能傳播萊姆病、Q熱、SFTS等疾病，國外亦有蜱蟲隨候鳥遷徙跨境傳播疾病案例，呼籲民眾應注意防範蜱叮咬，避免暴露於蜱蟲孳生的草叢、樹林等環境，

林明誠指出，如需進入蜱蟲孳生的區域，應做好個人防護措施，包括著淺色長袖衣褲、手套及長靴等保護性衣物，並將褲管塞進襪子或鞋子裡，衣物及皮膚裸露處可使用含敵避DEET或派卡瑞丁picaridin的防蚊蟲藥劑。戶外活動後應檢查是否遭蜱蟲叮咬或附著，若發現遭蜱蟲叮咬，應使用鑷子夾住蜱蟲的口器，小心將其摘除，並儘快沐浴更衣，以降低感染機會。