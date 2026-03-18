臉痛像被電擊 恐是疼痛性三叉神經病變

許多人出現臉部刺痛、麻痛或電擊般疼痛時，常以為是牙齒問題。國泰醫院神經內科主治醫師陳又嘉提醒，如果臉部疼痛長期反覆發作，或在刷牙、咀嚼、輕觸臉部、甚至風吹就突然劇痛，可能是「疼痛性三叉神經病變」，這類患者常輾轉看診多年，直到神經內科評估後才找到真正原因。

一名53歲林姓婦人多年來飽受左臉疼痛困擾，症狀有時像針扎，有時又像電擊般突然襲來，也會持續痠麻不適。最困擾的是，只要咀嚼、刷牙等，疼痛就會加劇，日常生活備受影響。她曾求診牙科，但檢查都顯示牙齒無礙；也曾被診斷為三叉神經痛並接受藥物治療，但疼痛未改善。

轉診至神經內科看診，發現林姓婦人的症狀是多年前接受拔牙與植牙手術後開始出現，經進一步評估確診為「疼痛性三叉神經病變」。接受周邊三叉神經阻斷術治療後，疼痛明顯改善，不用再擔心突如其來的電擊般疼痛，焦慮和憂鬱情緒不再。

疼痛性三叉神經病變與三叉神經周邊受損有關，陳又嘉指出，常見原因包括牙科手術，例如植牙、根管治療、拔智齒或麻醉注射。顏面外傷、顱顏手術、正顎手術及三叉神經疱疹病毒感染，也可能造成神經受損。少數情況與腦幹腫瘤或多發性硬化症等中樞神經病變相關，仍有部分患者找不到明確原因。

疼痛性三叉神經病變常被誤認為典型三叉神經痛，但其實兩者不同。陳又嘉表示，典型三叉神經痛通常為短暫劇痛，每次發作多在2分鐘內結束，且不痛時臉部神經功能正常；疼痛性三叉神經病變則多為持續性疼痛，只是疼痛強度時強時弱，神經學檢查也常出現感覺異常或過度敏感等。

陳又嘉提醒，若臉部疼痛長期反覆出現，尤其是在牙科或顏面手術後才開始出現症狀，不應輕忽，應及早尋求神經科醫師評估。透過正確診斷與治療，多數患者仍有機會有效控制疼痛，重新回到正常生活。