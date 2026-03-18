聽新聞
0:00 / 0:00

臉痛像被電擊 恐是疼痛性三叉神經病變

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
臉痛長期反覆發作，可能是疼痛性三叉神經病變。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場。
臉痛長期反覆發作，可能是疼痛性三叉神經病變。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場。

許多人出現臉部刺痛、麻痛或電擊般疼痛時，常以為是牙齒問題。國泰醫院神經內科主治醫師陳又嘉提醒，如果臉部疼痛長期反覆發作，或在刷牙、咀嚼、輕觸臉部、甚至風吹就突然劇痛，可能是「疼痛性三叉神經病變」，這類患者常輾轉看診多年，直到神經內科評估後才找到真正原因。

一名53歲林姓婦人多年來飽受左臉疼痛困擾，症狀有時像針扎，有時又像電擊般突然襲來，也會持續痠麻不適。最困擾的是，只要咀嚼、刷牙等，疼痛就會加劇，日常生活備受影響。她曾求診牙科，但檢查都顯示牙齒無礙；也曾被診斷為三叉神經痛並接受藥物治療，但疼痛未改善。

轉診至神經內科看診，發現林姓婦人的症狀是多年前接受拔牙與植牙手術後開始出現，經進一步評估確診為「疼痛性三叉神經病變」。接受周邊三叉神經阻斷術治療後，疼痛明顯改善，不用再擔心突如其來的電擊般疼痛，焦慮和憂鬱情緒不再。

疼痛性三叉神經病變與三叉神經周邊受損有關，陳又嘉指出，常見原因包括牙科手術，例如植牙、根管治療、拔智齒或麻醉注射。顏面外傷、顱顏手術、正顎手術及三叉神經疱疹病毒感染，也可能造成神經受損。少數情況與腦幹腫瘤或多發性硬化症等中樞神經病變相關，仍有部分患者找不到明確原因。

疼痛性三叉神經病變常被誤認為典型三叉神經痛，但其實兩者不同。陳又嘉表示，典型三叉神經痛通常為短暫劇痛，每次發作多在2分鐘內結束，且不痛時臉部神經功能正常；疼痛性三叉神經病變則多為持續性疼痛，只是疼痛強度時強時弱，神經學檢查也常出現感覺異常或過度敏感等。

陳又嘉提醒，若臉部疼痛長期反覆出現，尤其是在牙科或顏面手術後才開始出現症狀，不應輕忽，應及早尋求神經科醫師評估。透過正確診斷與治療，多數患者仍有機會有效控制疼痛，重新回到正常生活。

神經 醫師 牙齒

延伸閱讀

大陸18歲女跳操突劇烈腹痛 就醫發現腹中腫瘤藏24顆牙齒

62歲駕駛腳踝「爆漿」竟是雞蛋大痛風石 醫：不控制飲食恐截肢

健康主題館／老婦跌倒痛到難翻身 骨鬆造成胸椎骨折

無出國史 彰縣一家8人染「食人菌」

相關新聞

明晨輻射冷卻低溫僅15度 這日鋒面接近「連3天降雨增」

明天依舊風和日麗，但清晨受到輻射冷卻影響，低溫下探15度，中央氣象署預報員賴欣國表示，周四至周六鋒面接近，北東降雨機率增加，北部高溫略降，另外，明、後天北部、金門及馬祖有局部霧或低雲。

不能吃蛋白質？腎臟病友飲食刻板印象 營養師教你聰明吃出健康與力氣

苗栗市大千綜合醫院響應「世界腎臟日」，院內腎臟內科團隊今天舉辦衛教宣導，針對慢性腎臟病防治與腎臟病友飲食管理進行深度分享，現場並安排實作環節，示範專為腎友設計的「涼拌水晶麵」，盼打破大眾對腎臟病飲食「這也不能吃、那也不能吃」的刻版枯燥印象，強調正確選食才能維持體力。

要變天了！吳聖宇：周四到周六鋒面影響降雨增 氣溫稍降

要變天了，把握好天氣。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」指出，今明天氣仍穩定溫暖，並有局部霧，周四至周六受鋒面影響，降雨增多、溫度稍降。

廣角鏡／李爺爺柚子園 揪小學生聞香

雲林縣斗六保長國小結合食農教育與鄉土連結，昨天安排「柚見花香」生態教學體驗活動，校長張景哲帶領五十名師生到學校附近的李爺爺文旦園，資深農人李寶清、李右任父子攜手解說柚子開花、授粉到結果的過程，學生透過聞花香、觀察花朵構造與昆蟲授粉，從五感體驗中，深刻認識斗六文旦的產業魅力與在地文化。

台南首屆雙年展在南美館！10月底邀民眾漫步城市賞藝術

台南市立美術館二館今年移撥為台南國家美術館，南美館營運空間剩原本一館，未來展覽布局受關注。適逢年度美術節將至，南美館昨宣布推出首屆「台南藝術雙年展」，以「迴圈．超展開」為主題，盼讓藝術從美術館核心向城市各角落延伸。

歐最美水道 暢遊萊茵河

萊茵河不僅是一條河，更是一條貫穿文明與藝術的軸線。有行旅安排搭乘四大河輪品牌之一的阿瑪迪斯河輪，全船僅有十二間陽台套房，從荷蘭阿姆斯特丹經德國、法國到瑞士巴塞爾，途中經過荷蘭愛塞湖，大教堂之城科隆，沿著蜿蜒的莫瑟爾河繞道而行，接著來到充滿神話色彩的萊茵中部山谷，以及德國最古老的城市之一施派爾，法國阿爾薩斯首府史特拉斯堡，最後抵達法、德、瑞三國交界處的巴塞爾。河輪的起點與終點，安排荷瑞頂奢飯店，摘下萊茵河最閃亮珍珠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。