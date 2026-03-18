「齒間有愛・醫者仁心」系列一／黃斌洋為外籍童義診 化身奶爸牙醫

4歲小男孩「Minh」（明）張開嘴巴，眼眶含淚，在牙科醫師黃斌洋溫柔對待下，接受全口塗氟，完成口腔保健後，一雙小手仍緊抓著醫師的手臂，彷彿說著「不要那麼快放開我。」「Minh」的媽媽是外籍移工，目前不知去向，而他與上百名身世相仿的外籍幼兒，住在南港關愛之家。

扶輪仁醫醫事關懷團隊、中華民國兒童牙科學會、慈濟醫療、樂扶Love基金會等多名牙醫、護理師、志工等人組團，於去年7月熱血參與台灣關愛之家協會「外籍幼兒口腔保健義診活動」，為眾多0至6歲的孩子進行口腔檢查與塗氟保健。

為維護幼兒口腔健康，衛福部與牙科醫師攜手合作，持續推廣國小學童含氟漱口水防齲計畫（在學期間每週一次在學校使用含氟漱口水）、兒童牙齒塗氟保健活動（每半年塗氟一次，以預防齲齒）、國小學童臼齒窩溝封填服務等保健措施。

沒身分孩子 口腔保健是奢求

但對於關愛之家所照護一百多名外籍新生兒與幼童來說，因在台灣沒有身分、沒有健保，且缺乏穩定教育資源，口腔保健有如一種奢求，以致不少小朋友蛀牙、牙齒長歪，卻無法接受完整治療

目前關愛基金會照顧140多名非本國籍兒童，外籍女性移工在台工作時懷孕、生產，因無法照顧寶寶，只能請求民團協助。關愛之家表示，85%的外籍幼兒為印尼籍，因當地教育制度為7歲念小學，因此，會在孩子滿6歲之前，積極與印尼在台辦事處聯繫，希望趕在小學一年級開學之前順利返回媽媽家鄉。

與台灣學齡前兒童相較，外籍幼童的口腔狀況確實較差，齲齒盛行率較高，為此，關愛基金會每年與兒童牙科學會、扶輪仁醫醫事關懷團隊等醫事團體合作，舉辦口腔健康義診活動，多名熱心公益的牙醫師參與其中，協助檢查口腔、塗氟保健。

黃斌洋去年遠赴柬埔寨，化身為「牙結石鏟子超人」。圖／黃斌洋提供

赴柬義診 變牙結石鏟子超人

曾任台灣牙醫植體醫學會（TAID）第15屆全國總會理事長黃斌洋多次參與外籍幼童義診，他表示，這與海外牙科義診，以及過往長照或植物人義診狀況不同，彷彿置身於幼兒園，孩子們笑聲、哭聲此起彼落，小朋友雖然害怕看牙，卻是一邊哭著、一邊乖乖張嘴接受檢查。

回想起關愛之家幼兒義診，黃斌洋對於4歲「Minh」印象深刻，黃斌洋表示，可以感受到這個小男生情緒緊張，忐忑不安，在治療塗氟過程中，小手緊緊拉著他的醫師白袍袖子。義診結束後，合照留念時，原本還害羞地站在一旁，突然之間伸出雙手，要求抱抱，久久不願放手。

黃斌洋為扶輪3523仁醫衛星社義診團創團團長，經常參加海內外義診，去年遠赴柬埔寨，他說，當地民眾牙結石之多，令人難以想像，一張口，看到的不是牙齒，而是包著牙齒的「石頭外殼」，洗牙難度極高，必須邊洗、邊以鑷子夾除小石塊，由於結石超量，洗牙機探頭持續損壞，一換再換。

因牙結石出奇厚大，一起前往義診的牙醫師伙伴所帶來的行動治療機器電路板突然燒掉，所幸在慈濟師兄更換零件、修好儀器後，繼續上場。黃斌洋說，當時突然想起自己至花蓮復興鄉清除淤泥時，以圓鍬敲碎泥塊，再用鏟子一鏟一鏟剷出去，而場景換至他國異鄉，牙科醫護志工夥伴們彎著腰，一點一點鏟掉牙結石，有如「牙結石鏟子超人」。

醫療的手 是讓人安心的橋梁

在海外義診時，黃斌洋是汗流浹背的「牙結石鏟子超人」，至南港關愛之家義診時，則變成愛心滿滿的奶爸牙醫，在抱起「Minh」的瞬間，他深深體會「醫療不只是技術，更是一種陪伴。」、「醫療的手，不只是操作的工具，也是一座讓人安心的橋梁。」

正因深刻感動，去年年底黃斌洋重回關愛之家，與扶輪仁醫醫事關懷團隊成員為這些外籍幼兒舉辦一場溫暖的耶誕活動，多名醫師打扮成耶誕老公公，分送著玩具、生活用品，他則彎腰抱起「Minh」轉圈圈，真心擁抱這群曾被遺落、缺愛的小朋友，希望「曾被抱過、被記住」的瞬間感覺，成為永遠的生命記憶。

牙科醫師黃斌洋。圖／黃斌洋提供

黃斌洋小檔案

年齡：57歲

學歷：美國紐約大學 (New York U.) 牙醫學碩士

經歷：國際牙醫學院院士 (ICD Fellowship)、牙醫植體醫學會全國總會前理事長

專長：人工植牙、贋復假牙