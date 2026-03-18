長照人員涉詐、虐待 7月起新制永久廢證

又有民眾闖入軌道。根據臉書粉專「三鐵事故通報平台」指出，今下午台鐵樹林站有1名老翁闖入行走在軌道上，場面十分驚險。對此，台鐵公司表示，該旅客從第1月台跳至軌道，2233次區間車緊急停車，後續已由站務員將旅客拉回月台，並通知鐵警處理後續，本次事件導致2233次區間車延誤2分鐘。

2026-03-17 19:01