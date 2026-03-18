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長照人員涉詐、虐待 7月起新制永久廢證

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導

為健全長照服務人力制度，確保民眾獲得妥善照顧，衛福部發布修正「長期照顧服務人員訓練認證繼續教育及登錄辦法」等五大重點，明訂於七月一日起增訂申請長照人員認證消極資格，曾因不當行為而遭廢止長照人員證明處分者，將不得重新申請，不予發給認證文件。

長照司統計，目前國內長照照顧服務人員共十萬二千多人，其中三萬三千人於機構服務，五萬五千多人為居家服務員，社區照服員則有一萬四千多人。衛福部每年與勞動部合作辦理照顧服務員培訓計畫，今年補助辦訓約九千人。

為保障失能者與身心障礙者的照顧權益，衛福部去年公布規範長照人員「消極資格」，凡曾涉詐騙、虐待或侵害受照顧者權益，遭地方政府裁處「廢止認證證明」者，依長期照顧服務法第五十六條規定，永久不得重新申請長照人員認證。

長期照顧 勞動部 長照 詐騙

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