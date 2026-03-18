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20年研究 常接觸塑化劑 乳癌風險7倍

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北報導
塑化劑無所不在，醫師建議，避免將熱湯、熱飲裝至塑膠袋，再者，接觸玩具或塑料製品後，務必洗手後再進食。記者胡經周／攝影
塑化劑無所不在，醫師建議，避免將熱湯、熱飲裝至塑膠袋，再者，接觸玩具或塑料製品後，務必洗手後再進食。記者胡經周／攝影

經常暴露於塑化劑ＤＥＨＰ（鄰苯二甲酸二—乙基己基酯）環境中，小心乳癌風險恐倍增。一項歷經廿年、大規模本土研究發現，女性若經常接觸塑化劑，且體內代謝能力差，合併初經早於十四歲，乳癌風險將飆升至七倍。

該項研究日前刊登於「美國國家科學院院刊」，研究團隊成員包括前副總統、中研院院士陳建仁、國衛院及國內多所大學等專家學者，於一九九一年至一九九二年招募近一萬兩千名女性，蒐集受試者尿液樣本，並記錄其生活習慣與環境暴露，持續追蹤至二○一○年。

研究團隊連結全國癌症登記檔，找出受試女性中確診乳癌個案，另配對選取未罹癌的對照組，從冷凍檢體庫找出乳房侵襲癌一一九位及對照組二四五位的尿液樣本，進行塑化劑代謝物分析。結果發現，當尿液ＤＥＨＰ代謝物濃度較高者，追蹤期間罹患乳癌風險也顯著增加。

論文第一作者、中研院基因體中心前博士後研究員陳慧祺指出，ＤＥＨＰ進入人體後，會代謝成毒性較高的初級代謝物（ＭＥＨＰ），再進一步轉化為毒性較低的次級代謝物。若體內初級代謝物殘留百分比高，表示個體對此代謝效率較差。

陳慧祺指出，代謝易感性（ＭＥＨＰ％）反映不同個體代謝ＤＥＨＰ的能力，數值偏高為乳癌高風險群。當ＤＥＨＰ暴露與ＭＥＨＰ％同時偏高時，乳癌風險上升至二點六八倍；再合併初經早於十四歲，乳癌風險增高為沒有這三個風險因子者的七點五二倍。

陳慧祺指出，ＭＥＨＰ％的代謝差異可能來自天生體質與生活飲食環境不同，目前台灣和各國相關研究與監測，尚未注意ＭＥＨＰ％的重要性，此發現為未來乳癌風險評估提供新的切入點。

即將於六月接任中研院院長的陳建仁指出，ＤＥＨＰ是廣泛存在於日常塑膠製品中的環境荷爾蒙，提醒高危險族群減少塑化劑暴露，並加強乳癌篩檢。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，ＤＥＨＰ的危害早在多年前被發現，此次研究進一步證實對女性影響巨大。ＤＥＨＰ存在於「聚氯乙烯」（ＰＶＣ）塑膠產品中，提醒民眾接觸玩具或塑料產品後，務必洗手後再進食，平時多喝白開水、攝取新鮮蔬果，幫助人體代謝ＤＥＨＰ。

陳建仁 乳癌 中研院 塑化劑

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