台南首屆雙年展在南美館！10月底邀民眾漫步城市賞藝術

台南市立美術館二館今年移撥為台南國家美術館，南美館營運空間剩原本一館，未來展覽布局受關注。適逢年度美術節將至，南美館昨宣布推出首屆「台南藝術雙年展」，以「迴圈．超展開」為主題，盼讓藝術從美術館核心向城市各角落延伸。

南美館表示，館方邁入第八年營運，今年起以一館古蹟棟作為核心基地，陸續完成辦公空間、設備維護與觀眾服務動線等調整。

南美館指出，首屆台南藝術雙年展預計十月卅一日開展，展期至明年二月廿八日，呼應美術節「藝術放射」概念，以台南城市特色「圓環」為靈感，打造可步行串聯的展覽模式，規畫九處主場館與廿六處衛星展區，串聯周邊文化據點並結合盛裝遊行、市集等活動，讓民眾在城市漫步中與藝術互動。

館方也說，雙年展邀集林磐聳、柯宜芸、柯春如、高俊宏、莊東橋、楊佳璇及謝宗哲共七名策展人，從「被消逝的迴圈」、「移動迴圈」、「再生迴圈」、「歷史迴圈」、「風景迴圈」、「集結迴圈」與「環．境迴圈」等七個面向，探討城市、歷史與藝術交織的多元視角。

另，接手原南美館二館的台南國家美術館，十月底推出重量級展覽「被消逝的台灣美術與設計」，揭密近現代藝術家鮮為人知的「斜槓」設計師身分，補足台灣藝術發展中長期被忽略的跨界美學拼圖；南國美館說，之後也有蔡草如特展、沈哲哉百歲紀念展等接力登場，透過跨媒介策展對話，重新定義台灣近現代美術的敘事最前線。