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明晨輻射冷卻低溫僅15度 這日鋒面接近「連3天降雨增」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明天依舊風和日麗，但清晨受到輻射冷卻影響，低溫下探15度。聯合報系資料照
明天依舊風和日麗，但清晨受到輻射冷卻影響，低溫下探15度。聯合報系資料照

明天依舊風和日麗，但清晨受到輻射冷卻影響，低溫下探15度，中央氣象署預報員賴欣國表示，周四至周六鋒面接近，北東降雨機率增加，北部高溫略降，另外，明、後天北部、金門及馬祖有局部霧或低雲。

賴欣國說，明（18日）白天溫暖舒適，花東、恆春半島有零星短暫降雨，午後大台北、宜蘭山區有零星降雨，其他地區晴到多雲；周四至周六（19至21日）鋒面接近北部、東北部海面，水氣增加，桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，午後山區也有零星陣雨。

周日（22日）鋒面逐漸遠離，環境風場轉為東風至東南風，迎風面的基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，午後山區有零星短暫陣雨；下周一、下周二（23、24日）水氣減少，僅東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，午後山區有零星短暫陣雨。

溫度部分，賴欣國指出，今晚至明晨各地受到輻射冷卻影響，低溫15至18度，白天高溫回升為25至29度，需日夜溫差大。

周三晚間至下周二受到鋒面影響，各地低溫影響不大約18至20度，高溫則逐步下降；周五至周日北台灣白天僅22至24度，中南部幾乎不受影響，高溫仍有26度。

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