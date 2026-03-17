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台2線自來水幹管破裂搶修「雙向封閉」 水公司估1萬2千戶供水受影響

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
台2線86.5K新北市龍洞路段，今天傍晚因為自來水幹管破裂，路面毀損。公路局配合水公司進場搶修，封閉雙向車道，提醒用路人改道行駛。記者邱瑞杰／翻攝
台2線86.5K新北市龍洞路段，今天傍晚因為自來水幹管破裂，路面毀損。公路局配合水公司進場搶修，封閉雙向車道，提醒用路人改道行駛。記者邱瑞杰／翻攝

台2線86.5K新北市龍洞路段，今天傍晚因為自來水幹管破裂，路面毀損，雙向交通都封閉。水公司估基隆和新北共1萬2644戶供水受影響，明天下午4時完成搶修，恢復供水。

公路局北區養護工程分局表示，配合水公司進場搶修，已封閉雙向車道，請用路人遵循標誌及交管人員指示，減速慢行或提前改道行駛，避開施工路段，維護行車安全。

警方已在事故地點兩端設置管制點，替代路線是台2線99K處接台2丙線，經東碇路、台2丁線，再接台62線回到台2線。

水公司第一區管理處指出，發生狀況後即啟動緊急應變機制，防止災害進一步擴大。本次事件影響供水範圍，包含基隆市及新北市部分地區，預估受影響戶數，基隆市中正區及信義區共1萬1234戶、新北市瑞芳區1410戶，合計1萬2644戶。

台水已調派人力與機具進場進行緊急搶修作業，並持續監控現場狀況。目前評估破管情況，預計明天下午4時前修復，並恢復正常供水。

水公司說，停水期間，如有重大用水需求，可聯絡基隆服務所(02)2425-2103、(02)2423-4195，並已備妥水車待命支援。民眾如果相關用水問題，可持續關注台水公司公告或撥打客服專線1910，掌握最新搶修進度。

台2線86.5K新北市龍洞路段，今天傍晚因為自來水幹管破裂，路面毀損。公路局配合水公司進場搶修，封閉雙向車道，提醒用路人改道行駛。記者邱瑞杰／翻攝
台2線86.5K新北市龍洞路段，今天傍晚因為自來水幹管破裂，路面毀損。公路局配合水公司進場搶修，封閉雙向車道，提醒用路人改道行駛。記者邱瑞杰／翻攝

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台2線86.5K新北市龍洞路段，今天傍晚因為自來水幹管破裂，路面毀損。公路局配合水公司進場搶修，封閉雙向車道，提醒用路人改道行駛。記者邱瑞杰／翻攝

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台2線86.5K新北市龍洞路段，今天傍晚因為自來水幹管破裂，路面毀損。公路局配合水公司進場搶修，封閉雙向車道，提醒用路人改道行駛。記者邱瑞杰／翻攝

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