快訊

新青安2.0四方向定調 利率水準至少2.3%以上

竹科台電變電所爆炸…他傷勢惡化不治再添1死 家屬赴廠區招魂

聽新聞
0:00 / 0:00

癌症奪命王逾40年 國衛院本土基因數據庫助精準醫療

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國衛院今日舉辦「國衛三十 健康台灣研討會」。記者廖靜清／攝影
國衛院今日舉辦「國衛三十 健康台灣研討會」。記者廖靜清／攝影

國衛院為任務導向的國家級醫藥衛生學術研究機構，自1996年成立迄今，專責醫藥衛生科技研究。2026年元月1日屆滿30周年，今日舉辦「國衛三十 健康台灣研討會」，以4個主題呈現國衛院從基礎研究政策建議的完整鏈結，包括醫療韌性、癌症篩選、精準健康與兒少守護。

衛福部次長莊人祥表示，國衛院扮演國家智庫的重要角色，讓台灣在國際醫療占有一席之地。2025年底，台灣正式邁入超高齡社會，政府會持續提升全齡健康照護，包括落實癌症防治，透過早期發現及精準治療，顯著提升癌症存活率與生活品質。

癌症已連續43年蟬聯國人死因榜首，顯示癌症為國人健康最大威脅。國家衛生研究院癌症研究所副所長蔡慧珍表示，台灣逐步建立具本土特色的癌症防治模式，包括透過公費篩檢提高早期發現率，並以國內臨床與流行病資料建立本土癌症研究基礎，另結合基因定序與大數據分析，提升治療精準度。

蔡慧珍強調，考量基因遺傳、生活習慣與文化差異，國外研究成果未必完全符合台灣的實際情況，仍需透過科學方法，以實證進行在地化的評估與分析，打造符合國情的防癌模式。而透過次世代基因定序（NGS），醫師可更精準找出癌細胞的基因突變型態，選擇最合適的標靶藥物或免疫治療方案。

自民國99年起，衛福部運用菸品健康福利捐資源持續投入癌症研究，從早期預防、精準診斷到臨床治療，全方位推動防癌策略，並自110年起著手建立國人之精準健康大數據，其中癌症醫療次世代基因定序臨床資料計畫，於全台各醫學中心共收錄4100多位患者的癌症基因檢測及臨床資料。

其中包括非小細胞肺癌，胃腸道基質瘤，膽道癌，食道癌，甲狀腺癌，肝細胞癌，口咽癌，腦癌，黑色素瘤，泌尿道癌，卵巢癌等11種癌別。2025年底，健保開始給付部分癌別之次世代基因定序癌症基因檢測，並著手規畫建立臺灣癌症基因臨床資料庫，以實證數據作為國家政策的重要依據。

歷經十餘年的深耕與努力，已在我國重要或特有癌症的早期篩檢、防治及照護建立堅實基礎，成果卓著，為提升國人健康福祉奠定穩固根基。蔡慧珍說，NGS可找到EGFR、ALK、BRAF、HER2等基因突變，以預測患者惡化及評估治療反應，提供最佳治療方案。

國家衛生研究院癌症研究所副所長蔡慧珍表示，癌症精準治療逐步普及，為晚期癌症患者帶來更多希望。記者廖靜清／攝影
國家衛生研究院癌症研究所副所長蔡慧珍表示，癌症精準治療逐步普及，為晚期癌症患者帶來更多希望。記者廖靜清／攝影

超高齡社會 癌症 癌症防治 莊人祥 基因定序

延伸閱讀

LDCT篩檢肺癌納家族史 楊泮池點破1原因：台灣與歐美大不同

陽光行動／攔截病變 專家：LDCT值得投資

LDCT肺癌篩檢恐增不必要手術 醫學會：基於「這點」民眾無須恐慌

健康名人堂／鬆綁健保給付 完善癌症照護版圖

相關新聞

北捷藍色單程票七月停售 QR紙本乘車碼上陣

台北捷運公司公布將於今年7月停售藍色塑膠單程票，改以QR單程票及「台北捷運Go」APP購買單程票，對此，不少民眾批評浪費紙張、缺乏回收機制恐造成亂丟等狀況。北捷說，目標仍是希望讓票券行動化，鼓勵民眾多使用App購買單程票。

晴天剩一天…19日起水氣增防局部陣雨 下周東雨西多雲

氣象署表示，明天天氣與今天類似，各地為晴到多雲；19日起水氣漸增，桃園以北、東半部易有局部短暫陣雨；下周水氣漸減、轉偏東...

台鐵「宜花東及南迴安全改善」計畫核定 78億經費卡關難發包

台鐵北迴線經歷0403花蓮地震及後續接連的風災，地質及路線變得更為脆弱，為改善情況，交通部去年提出「台鐵宜花東及南迴線路段鐵路設施安全改善計畫」，總經費約77.99億元。交通部次長伍勝園表示，行政院昨已通過預算，但由於是新興計畫，預算仍卡關後續難以發包，盼立法院盡快審通過，否則「拖一天、風險就多一天」。

要變天了！吳聖宇：周四到周六鋒面影響降雨增 氣溫稍降

要變天了，把握好天氣。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」指出，今明天氣仍穩定溫暖，並有局部霧，周四至周六受鋒面影響，降雨增多、溫度稍降。

台鐵樹林站「老翁跳月台還走在鐵道上」 區間車緊急停車晚進站

又有民眾闖入軌道。根據臉書粉專「三鐵事故通報平台」指出，今下午台鐵樹林站有1名老翁闖入行走在軌道上，場面十分驚險。對此，台鐵公司表示，該旅客從第1月台跳至軌道，2233次區間車緊急停車，後續已由站務員將旅客拉回月台，並通知鐵警處理後續，本次事件導致2233次區間車延誤2分鐘。

台2線自來水幹管破裂搶修「雙向封閉」 水公司估1萬2千戶供水受影響

台2線86.5K新北市龍洞路段，今天傍晚因為自來水幹管破裂，路面毀損，雙向交通都封閉。水公司估基隆和新北共1萬2644戶供水受影響，明天下午4時完成搶修，恢復供水。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。