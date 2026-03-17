癌症奪命王逾40年 國衛院本土基因數據庫助精準醫療

國衛院為任務導向的國家級醫藥衛生學術研究機構，自1996年成立迄今，專責醫藥衛生科技研究。2026年元月1日屆滿30周年，今日舉辦「國衛三十 健康台灣研討會」，以4個主題呈現國衛院從基礎研究政策建議的完整鏈結，包括醫療韌性、癌症篩選、精準健康與兒少守護。

衛福部次長莊人祥表示，國衛院扮演國家智庫的重要角色，讓台灣在國際醫療占有一席之地。2025年底，台灣正式邁入超高齡社會，政府會持續提升全齡健康照護，包括落實癌症防治，透過早期發現及精準治療，顯著提升癌症存活率與生活品質。

癌症已連續43年蟬聯國人死因榜首，顯示癌症為國人健康最大威脅。國家衛生研究院癌症研究所副所長蔡慧珍表示，台灣逐步建立具本土特色的癌症防治模式，包括透過公費篩檢提高早期發現率，並以國內臨床與流行病資料建立本土癌症研究基礎，另結合基因定序與大數據分析，提升治療精準度。

蔡慧珍強調，考量基因遺傳、生活習慣與文化差異，國外研究成果未必完全符合台灣的實際情況，仍需透過科學方法，以實證進行在地化的評估與分析，打造符合國情的防癌模式。而透過次世代基因定序（NGS），醫師可更精準找出癌細胞的基因突變型態，選擇最合適的標靶藥物或免疫治療方案。

自民國99年起，衛福部運用菸品健康福利捐資源持續投入癌症研究，從早期預防、精準診斷到臨床治療，全方位推動防癌策略，並自110年起著手建立國人之精準健康大數據，其中癌症醫療次世代基因定序臨床資料計畫，於全台各醫學中心共收錄4100多位患者的癌症基因檢測及臨床資料。

其中包括非小細胞肺癌，胃腸道基質瘤，膽道癌，食道癌，甲狀腺癌，肝細胞癌，口咽癌，腦癌，黑色素瘤，泌尿道癌，卵巢癌等11種癌別。2025年底，健保開始給付部分癌別之次世代基因定序癌症基因檢測，並著手規畫建立臺灣癌症基因臨床資料庫，以實證數據作為國家政策的重要依據。

歷經十餘年的深耕與努力，已在我國重要或特有癌症的早期篩檢、防治及照護建立堅實基礎，成果卓著，為提升國人健康福祉奠定穩固根基。蔡慧珍說，NGS可找到EGFR、ALK、BRAF、HER2等基因突變，以預測患者惡化及評估治療反應，提供最佳治療方案。