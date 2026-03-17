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不能吃蛋白質？腎臟病友飲食刻板印象 營養師教你聰明吃出健康與力氣

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
大千醫院響應「世界腎臟日」，院內腎臟內科團隊今天舉辦衛教宣導，針對慢性腎臟病防治與腎臟病友飲食管理深度分享，現場並安排實作，示範專為腎友設計的「涼拌水晶麵」。圖／大千綜合醫院提供
大千醫院響應「世界腎臟日」，院內腎臟內科團隊今天舉辦衛教宣導，針對慢性腎臟病防治與腎臟病友飲食管理深度分享，現場並安排實作，示範專為腎友設計的「涼拌水晶麵」。圖／大千綜合醫院提供

苗栗市大千綜合醫院響應「世界腎臟日」，院內腎臟內科團隊今天舉辦衛教宣導，針對慢性腎臟病防治與腎臟病友飲食管理進行深度分享，現場並安排實作環節，示範專為腎友設計的「涼拌水晶麵」，盼打破大眾對腎臟病飲食「這也不能吃、那也不能吃」的刻版枯燥印象，強調正確選食才能維持體力。

院方指出，根據統計，全球慢性腎臟病盛行率約為8％至16%，台灣盛行率有逐年增加趨勢。大千醫院腎臟內科醫師陳孟財指出，隨人口老化及慢性病盛行率攀高，腎臟生病的風險大幅提升，但最令人擔憂的是，臨床上僅有一成病人知道自己的腎臟出了問題。

陳孟財醫師列出慢性腎臟病十大高危險族群，包含高血壓、糖尿病、心血管疾病、代謝症候群、蛋白尿、抽菸、痛風、有家族病史、年齡大於65歲，還有長期服用止痛藥者。

陳孟財提醒，腎臟功能異常時，早中期大部分沒有症狀，一旦出現泡（泡沫尿）、水（四肢或臉部水腫）、高（高血壓）、貧（貧血）、倦（疲倦）這五大症狀時，往往已進入病程末期，守護腎臟不能靠感覺，必須透過抽血（檢查腎絲球過濾率）與驗尿（檢查尿液白蛋白）才能精準掌握。

許多病友常反應「醫師叫我要控制蛋白質，所以我連肉都不敢吃，結果越吃越沒力氣。」大千醫院營養師陳怡姍表示，蛋白質不是不能吃，而是要吃對、吃得剛剛好，由於蛋白質攝取過多會產生含氮廢物，增加腎臟負擔；但如果攝取太少，反而會導致肌肉流失、體力變差。

營養師建議病友，應將珍貴的蛋白質額度留給高品質蛋白質來源，例如魚肉、蛋、豆腐、瘦肉等。為讓病友在額度內吃得飽又有體力，她建議主食應改選「低蛋白澱粉」，例如冬粉、米粉、藕粉、蘿蔔糕或太白粉，這類食材能提供足夠熱量，且蛋白質含量極低，可避免主食蛋白質過度擠占配菜額度。

陳怡姍並現場示範簡單易學的「涼拌水晶麵」，利用冬粉的低蛋白澱粉特性，搭配特調醬料與時蔬，口感Q彈清爽，讓在場不少病友驚嘆。這道料理不僅能緩解腎友食慾不振的問題，更能確保在不增加腎臟負擔的前提下，補充足夠的熱量。

陳孟財也呼籲，慢性腎臟病雖不可逆，但透過早期篩檢與正確的營養介入，病友依然能保有高品質的生活與良好的體能。

大千醫院響應「世界腎臟日」，院內腎臟內科團隊今天舉辦衛教宣導，針對慢性腎臟病防治與腎臟病友飲食管理深度分享，現場並安排實作，示範專為腎友設計的「涼拌水晶麵」。圖／大千綜合醫院提供
大千醫院響應「世界腎臟日」，院內腎臟內科團隊今天舉辦衛教宣導，針對慢性腎臟病防治與腎臟病友飲食管理深度分享，現場並安排實作，示範專為腎友設計的「涼拌水晶麵」。圖／大千綜合醫院提供

大千醫院響應「世界腎臟日」，院內腎臟內科團隊今天舉辦衛教宣導，針對慢性腎臟病防治與腎臟病友飲食管理深度分享。圖／大千綜合醫院提供
大千醫院響應「世界腎臟日」，院內腎臟內科團隊今天舉辦衛教宣導，針對慢性腎臟病防治與腎臟病友飲食管理深度分享。圖／大千綜合醫院提供

大千醫院響應「世界腎臟日」，院內腎臟內科團隊今天舉辦衛教宣導，針對慢性腎臟病防治與腎臟病友飲食管理深度分享，現場並安排實作，示範專為腎友設計的「涼拌水晶麵」。圖／大千綜合醫院提供
大千醫院響應「世界腎臟日」，院內腎臟內科團隊今天舉辦衛教宣導，針對慢性腎臟病防治與腎臟病友飲食管理深度分享，現場並安排實作，示範專為腎友設計的「涼拌水晶麵」。圖／大千綜合醫院提供

大千醫院響應「世界腎臟日」，院內腎臟內科團隊今天舉辦衛教宣導，針對慢性腎臟病防治與腎臟病友飲食管理深度分享，現場並安排實作，示範專為腎友設計的「涼拌水晶麵」。圖／大千綜合醫院提供
大千醫院響應「世界腎臟日」，院內腎臟內科團隊今天舉辦衛教宣導，針對慢性腎臟病防治與腎臟病友飲食管理深度分享，現場並安排實作，示範專為腎友設計的「涼拌水晶麵」。圖／大千綜合醫院提供

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