女性乳癌年輕化…陳建仁追蹤20年發現 三大因素讓乳癌風險飆7倍

前副總統、中研院院士陳建仁發布歷時20年追蹤研究，證實女性高暴露於常見的塑化劑DEHP，加上體內代謝能力差及初經早於十四歲以前，女性罹患乳癌風險將飆升至七倍。這項研究確立塑化劑暴露先於乳癌發生的因果時序，今年三月發布於「美國國家科學院院刊（Proceedings of the National Academy of Sciences，PNAS）」。

陳建仁即將於六月接任中研院院長一職，這項乳癌風險評估人群研究由他領軍，結合國衛院及國內多所大學研究團隊，證實常見塑化劑DEHP的暴露與女性乳癌風險有因果關聯，更首度提出代謝易感性（MEHP%）可作為乳癌風險評估的指標。

過去探討塑化劑與乳癌關聯的人群研究，多採用橫斷病例對照研究設計，發病後才採取檢體進行實驗分析，因此難以釐清塑化劑暴露與乳癌發生的先後時序。本研究採用巢狀病例對照研究設計，在1991年至1992年間，招募將近1萬2000名女性，持續追蹤至2010年。

研究先蒐集受試者尿液樣本，並記錄其生活習慣與環境暴露情形，再追蹤20年。研究團隊連結全國癌症登記檔，發現長期追蹤後來確診乳癌個案，再配對選取未罹癌的對照組，從冷凍檢體庫找出乳房侵襲癌119位及對照組245位的尿液樣本，進行塑化劑代謝物分析。

論文第一作者、前中研院基因體中心博士後研究員陳慧祺指出，DEHP進入人體後，會先代謝成毒性較高的初級代謝物（MEHP），再進一步轉化為毒性較低的次級代謝物。若體內初級代謝物殘留百分比較高，表示個體對此的代謝效率較差。研究發現，當尿液DEHP代謝物濃度較高者，追蹤期間罹患乳癌風險也顯著增加。

陳慧祺指出，MEHP%反映不同個體代謝DEHP的生理能力，數值偏高為乳癌高風險群。研究數據顯示，當DEHP暴露與MEHP%同時偏高時，乳癌風險上升至2.68倍；再合併初經年齡早於14歲的風險因子，三者產生協同效應，乳癌風險增高為沒有這三個風險因子者的7.52倍，凸顯環境DEHP暴露量與個體代謝能力的交互作用。

陳慧祺指出，研究突破之一在於提出MEHP%可作為反映個體DEHP代謝能力的生物標記。MEHP%的代謝差異可能來自天生體質與生活飲食環境不同，使部分女性對相同暴露量的DEHP更具罹患乳癌的易感性。目前台灣和各國相關研究與監測，尚未注意MEHP%的重要性，此發現為未來乳癌風險評估提供新的切入點。

中研院院長廖俊智表示，研究揭露DEHP是重要的乳癌環境致癌因子，為未來乳癌預防策略與風險評估，提供重要的科學依據。陳建仁指出，利用流行病學研究證明「因果關係」相當困難，在觀察性研究中，必須蒐集人群在日常生活中的環境暴露與健康風險資料，不像實驗室研究可以控制實驗條件。

陳建仁說明，此研究著眼於外在環境因素，更進一步利用現今精準醫學常用的代謝體標記，探索罹患乳癌的個體差異性，提出個人化乳癌風險評估方法，以便及早辨識高風險女性，發展更有效的預防與早期發現策略。

陳建仁提醒，DEHP（鄰苯二甲酸2-乙基己基酯）是廣泛存在於日常塑膠製品中的環境荷爾蒙，研究提醒高危險族群應減少塑化劑暴露，並應加強乳癌篩檢。如何減少接觸塑化劑。專家建議自備不鏽鋼或玻璃餐具、盡量減少使用塑膠容器包裝食品，盡可能不要盛裝加熱食品等。

本研究由中研院基因體中心特聘研究員陳建仁院士，國衛院王淑麗研究員及熊昭名譽研究員共同擔任通訊作者；前中研院基因體中心陳慧祺博士後研究員、輔仁大學醫學系游山林助理教授，以及臺大醫院癌醫中心分院林季宏醫師為共同第一作者。研究經費由中央研究院、國家衛生研究院，以及國家科學及技術委員會支持。