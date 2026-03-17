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台南鐵路地下化第1階段年底通車 本月底進行風機測試

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
南鐵地下化、台南地下站工程完工後，下沉廣場模擬圖。圖／交通部鐵道局提供
南鐵地下化、台南地下站工程完工後，下沉廣場模擬圖。圖／交通部鐵道局提供

台南鐵路地下化工程繼今年1月完成永久軌道全線鋪設，隧道15台大型隧道風機也提前設置完成，今年3月底展開測試，交通部鐵道局指出，歷經近10年、總經費達412億的南鐵地下化及台南地下站工程，將於今年12月進行第一階段通車，新增的林森站預計2029年底啟用、南台南站2030年通車。

台南鐵路地下化工程進入機電系統整合的最後衝刺階段，鐵道局總工程司許曉峯表示，台南鐵路地下化工程在2024年8月底解決文資課題後，後續經過隧道全面開挖、隧道主結構完工，今年1月30日永久軌無縫接合，地下隧道最重要的通風設備也已於去年提前裝置完成，包含10個通風口、15台風機。

許曉峯表示，地下通風攸關旅客搭乘舒適度及品質，發生火災等緊急狀況下，通風也是重要設備，風機預計3月底測試，目前整台計畫進度已達83.04％，第一階段工程朝今年底台南車站啟用為目標。

鐵道局南部工程分局副分局長王淳玄補充，台南鐵路地下化總經費約412億元，全長約8.23公里的隧道中，將會在各區段設置高效率風機設備，主要用來維持隧道空氣品質、緊急情況如火災的排煙使用。

王淳玄指出，風機具備每秒120立方米的風量輸出效能，導入智慧監控系統，可即時偵測溫度及氮氧化物濃度，自動調整運轉模式維持空氣品質；在隧道發生火災等緊急情況下，風機將以每分鐘888轉的轉速運轉，產生時速約8公里的風速，有效排除濃煙以延長逃生時間至900秒，讓人員可以安全抵達最近的緊急出口。

王淳玄表示，風機測試開始將先單機試運轉，之後串聯隧道段的風機系統進行測試，後續再結合中央監控系統，進行隧道段火災、防災系統連動測試，整合測試預計今年5月啟用，將達到今年底台南地下化通車目標。

針對整體工期，王淳玄說，今年底第一階段台南鐵路地下化及台南車站通車後，列車將全面在地下行駛，總計會消除9個平交道、8個地下道、2個鐵路橋涵、4處陸橋，總計共23處橫交立體設施。

另外，南鐵地下化工程也新增2個通勤車站，包含林森站及南台南車站，由於部分站體在現行台鐵營運軌下方，未來待切換地下通車後，將再往下挖站體，完工後還要經過交通部檢查履勘後才能通車，預計2029年底林森站啟用通車，2030年底南台南車站啟用，2031年3月台南站商業空間完工。

南鐵地下化站點圖。圖／交通部鐵道局提供
南鐵地下化站點圖。圖／交通部鐵道局提供

南鐵地下化工程第1階段及第2階段進出車站動線。圖／交通部鐵道局提供
南鐵地下化工程第1階段及第2階段進出車站動線。圖／交通部鐵道局提供

南鐵地下化、台南地下站工程完工後，原本的台南站前、後站將打通，大屋頂寬度及高度延續古蹟車站，漂浮的大屋頂及下沉廣場共同形塑出都市客廳。圖／交通部鐵道局提供
南鐵地下化、台南地下站工程完工後，原本的台南站前、後站將打通，大屋頂寬度及高度延續古蹟車站，漂浮的大屋頂及下沉廣場共同形塑出都市客廳。圖／交通部鐵道局提供

地下隧道最重要的通風設備已於去年提前裝置完成，包含10個通風口、15台風機。圖／交通部鐵道局提供
地下隧道最重要的通風設備已於去年提前裝置完成，包含10個通風口、15台風機。圖／交通部鐵道局提供

空氣品質 緊急狀況 隧道

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