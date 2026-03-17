女性乳癌罹病風險證實因「塑化劑」飆升 毒物專家曝預防招式

中研院與國衛院以及多家大學研究團隊，完成歷時20年的大規模乳癌風險評估，證實塑化劑DEHP暴露較高、體內代謝DEHP能力較差，以及初經發生年齡在14歲前等3個因素同時存在，女性罹患乳癌風險最高可達七倍。林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，日常中能接觸到的塑化劑種類很多，DEHP僅是其中之一，而DEHP危害早在多年前被發現，此次研究更進一步驗證對女性影響巨大。

2011年，台灣爆發塑化劑風暴，主角就是DEHP（鄰苯二甲酸2-乙基己基酯）。2011年四月，一款益生菌產品被驗出違反添加含有DEHP的起雲劑，業者為昱伸香料有限公司，還將起雲劑賣給其他食品業者，使國內的茶飲料、運動飲料、果醬等多款食品都被爆出含DEHP。

DEHP是一種環境荷爾蒙，進入到人體內影響人體內分泌表現，過去許多動物實驗發現，塑化劑對生殖系統造成危害，因內分泌異常，會使男性女性化或女性初經過早來潮，成人也增加罹癌風險。陳建仁領軍的研究進一步證實，日常生活高度暴露於DEHP，會對女性罹患乳癌增加風險。

顏宗海表示，DEHP存在於「聚氯乙烯」（PVC）的塑膠產品中，若依照塑膠容器三角形回收標誌分類，PVC產品為回收號誌的三號產品，過去曾於製造保鮮膜，但現在已無使用，保鮮膜幾乎都改用「聚乙烯」（PE）當作主要材料，這也是外食會使用的塑膠袋，PE或「聚丙烯」（PP）材質製造的產品。

顏宗海表示，日常生活中，由PVC製成的產品，還有雨衣、雨鞋、兒童玩具、塑料建材，另外有部分的沐浴乳、洗髮精、香水等，會使用DEHP當作定香劑。

因此，顏宗海呼籲，接觸玩具或塑料產品，一定要先洗手再進食，降低攝取DEHP的機率。 顏宗海表示，人體代謝DEHP的速度雖然比重金屬快，DEHP半衰期約數小時內完成，重金屬如鉛、鎘等半衰期可長達數年，但若長期處於高度暴露環境，仍對人體造成傷害，建議平時多喝白開水、攝取新鮮蔬果，幫助人體代謝DEHP。