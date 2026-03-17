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晴天剩一天…19日起水氣增防局部陣雨 下周東雨西多雲

中央社／ 台北17日電
氣象署表示，19日起水氣漸增，桃園以北、東半部易有局部短暫陣雨。本報資料照片
氣象署表示，19日起水氣漸增，桃園以北、東半部易有局部短暫陣雨。本報資料照片

氣象署表示，明天天氣與今天類似，各地為晴到多雲；19日起水氣漸增，桃園以北、東半部易有局部短暫陣雨；下周水氣漸減、轉偏東風，大致為東部有雨、西部多雲到晴的天氣型態。

中央氣象署預報員賴欣國告訴中央社記者，明天天氣與今天類似，各地大多為晴到多雲，僅花東地區有零星短暫陣雨，大台北及宜蘭山區午後也有局部短暫雨。

賴欣國表示，下一波鋒面於19至22日位在台灣北部及宜蘭外海，雖未直接南下，但19日起水氣漸增，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，午後各山區有零星短暫陣雨，新竹以南大致是多雲到晴。

賴欣國指出，23日是天氣轉換的過程，水氣減少，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫陣雨，午後山區有零星短暫陣雨；24日之後偏東風，以迎風面東半部有局部短暫陣雨為主，西半部為多雲到晴。

氣溫方面，賴欣國說，今晚至明晨因輻射冷卻影響，各地低溫約攝氏15至18度，明天及19日白天仍然是舒適偏暖，各地高溫約26至28度，要留意日夜溫差；20至22日北部因降雨，高溫會略為下降，約22至24度；23日再回升到24至26度左右；中南部未來一周氣溫變化不大。

賴欣國提醒，明天清晨北部地區，及明天、19日馬祖及金門地區，易有局部霧或低雲，影響能見度。另外，明天在基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島要注意長浪。

桃園 氣象署 中央社

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