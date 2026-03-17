南鐵地下化115年底第一階段通車 風機將展開測試

台南市區鐵路地下化計畫繼1月底永久軌軌道全線鋪設完成，鐵道局今天說，隧道內大型隧道風機已於去年底提前全數設置完成，預計3月底展開測試，目標115年12月第一階段通車。

台南市區鐵路地下化計畫總經費約新台幣412億元，計畫全長8.23公里，北起大橋車站南端，南至大林路平交道以南約0.6公里，並於106年開工。

除了將台南車站改建為地下站外，並新增林森、南台南等2處地下通勤車站，而沿線有9處平交道、8處地下道、4處陸橋及2處鐵路橋涵等共23處橫交立體設施，也將在地下化後消除。

交通部鐵道局總工程司許曉峯今天在記者會中表示，目前工程已完成隧道開挖與箱型結構體施作，並於今年1月30日鋼軌全線鋪設完成，地下隧道中最重要的設施之一即為通風系統，不僅攸關旅客的乘車舒適度與搭乘品質，在緊急情況下更是維繫安全的重要關鍵設備。

鐵道局南部工程分局副分局長王淳玄表示，隧道通風系統肩負列車運行時空氣品質維持及緊急狀況，在全長8.23公里的隧道中各區段共設置10個通風口、15台高效率風機設備，具備每秒120立方米的風量輸出效能，並導入智慧監控系統，可即時偵測溫度及氮氧化物濃度，自動調整運轉模式維持空氣品質。

在隧道發生火警等緊急情況下，王淳玄提到，風機將以每分鐘888轉的轉速運轉，產生時速約8公里的風速，有效排除濃煙以延長逃生時間至900秒，讓人員可以安全抵達最近的緊急出口，確保乘客與相關人員安全。

許曉峯表示，隧道內的通風機已全數安裝完成，預計將在3月底展開系統測試，後續在通車前還有多項工作需依序完成，號誌測試完成後，接續有自主檢查及與台鐵聯合檢查，檢查通過後將報交通部進行履勘作業，經過交通部、專家學者確認安全無虞後，將可展開通車前準備工作，目標115年12月第一階段通車。

鐵道局表示，工程完成後，除可實現鐵路地下化，另增設林森站與南台南站等通勤車站，預計分別在118年底、119年底啟用，而商業空間則規劃於120年3月完工。