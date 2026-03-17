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7月1日上路！曾虐待、詐騙個案遭撤證 不得重新訓練領證再當照服員

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
為健全長照服務人力制度，確保民眾獲得妥善照顧，衛福部今發布修正「長期照顧服務人員訓練認證繼續教育及登錄辦法」等五大重點。本報資料照片
為健全長照服務人力制度，確保民眾獲得妥善照顧，衛福部今發布修正「長期照顧服務人員訓練認證繼續教育及登錄辦法」等五大重點。本報資料照片

為健全長照服務人力制度，確保民眾獲得妥善照顧，衛福部今發布修正「長期照顧服務人員訓練認證繼續教育及登錄辦法」等五大重點。衛福部強調，今年7月1日開始增訂「長照人員認證消極資格」，若因不當行為廢止長照人員證明處分者，即使重新訓練可獲取再領證的資格，也不再發給照服員證明。

為保障失能者與身心障礙者的受照顧安全，衛福部去年規範長照人員的「消極資格」，凡曾涉及詐騙、虐待或侵害受照顧者權益而被廢止認證證明者，遭地方政府裁處「廢止認證證明」處分後，受長期照顧服務法第56條規定，將永久不得重新申請長照人員認證。此舉旨在修補過去法規漏洞，確保曾有嚴重違規紀錄的人員無法透過「重新受訓、重新領照」的方式重返長照體系，規定將於今年7月1日正式上路。

針對外界疑慮嚴格的資格審核是否會衝擊目前吃緊的長照人力，吳希文回應，保障受照顧者的權益是首要考量，不能因此犧牲服務品質與安全性，政府必須優先守護被照顧者的安全，不讓曾有重大違規紀錄的人員再次接觸。

長照司統計，目前國內長照照顧服務人員共10萬2700多人，其中機構有3萬3000人，居家有5萬5000多人，社區照服員1萬4000多人，衛福部每年皆會與勞動部合作辦理照顧服務員培訓計畫，目前照服員的人數仍持續穩定增加今年提報勞動部補助辦訓人數約為9000人。

另也增訂考量部分長照人員領證後長期未於機構登錄或中斷服務，恐因需一次補足全部繼續教育積分而難以重返職場，進而增訂認證更新規定，原本是6年累積120點，新制開放可用近一年內累積達六分之一積分（20點）替代全部時數，鼓勵人力回流。

此次也調整居家服務督導員、照顧管理專員資格標準，及將社區整合型服務中心個案管理人員（A個管）資格明訂於本辦法中；明確申請長照人員認證前訓練層次定位為共同訓練及專業訓練，並定明完成訓練前得申辦認證之適用對象；增訂長照人員任職前，應完成中央主管機關最新公告長照共同訓練課程，同時提高網路課程可計入積分點數由40點提高至80點，以利彈性在職學習。

照服員 長照 長期照顧 衛福部 勞動部

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