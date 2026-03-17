台鐵「宜花東及南迴安全改善」計畫核定 78億經費卡關難發包

台鐵北迴線經歷0403花蓮地震及後續接連的風災，地質及路線變得更為脆弱，為改善情況，交通部去年提出「台鐵宜花東及南迴線路段鐵路設施安全改善計畫」，總經費約77.99億元。交通部次長伍勝園表示，行政院昨已通過預算，但由於是新興計畫，預算仍卡關後續難以發包，盼立法院盡快審通過，否則「拖一天、風險就多一天」。

蘇花路廊鐵路的位置比公路低，很容易受土石流和落石影響，交通部先前針對台鐵北迴線改線評估，但遲未有下文，交通部於今年2月10日新春記者會中表示，改線評估為長期計畫還在研議，目前已提出「台鐵宜花東及南迴線路段鐵路設施安全改善計畫」，總經費約77.99億元。

交通部次長伍勝園今接受電訪時表示，行政院昨（16日）通過「台鐵宜花東及南迴線路段鐵路設施安全改善計畫」，總經費77.99億元，為期5年，其中中央公務預算支應76.04億元（97.5%）、台鐵公司營業基金支應1.95億元（2.5%）。

伍勝園說明，本案是為提升宜花東部鐵路營運安全，降低地震及極端氣候所致災害風險，同時配合中長程台鐵營運策略及節能減碳政策，因此也會針對和平、崇德等先前受到0403地震及風災影響，造成易坍塌路段做根本改善，也就是在原路線順著邊坡進行明隧道、過水橋、箱涵等作業，讓土石流可從軌道上方或下方流過，同時公路也會搭配一起改善。

針對啟動及完工期程，伍勝園指出，由於本案為新興計畫，預算尚未審議通過，目前台鐵公司辦理基本設計招標前置作業，但預算遲未通過就無法啟動、無法發包，宜花東地質路線脆弱，盼立法院預算能盡快審議通過，否則「拖一天、風險也就多一天」。

至於長期的改線評估，伍勝園坦言，改線涉及場站遷移等問題，較為複雜，且會耗時較久，但安全維護不可能等這麼長的時間，因此才先積極進行中長期計畫。