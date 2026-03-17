快訊

中選會人事改口？卓榮泰上午嗆「再送落選3人名單 」下午改稱人選未定

TWICE登大巨蛋倒數 官方緊急宣布「多賢沒辦法來了」

去不成兒子畢典！法官駁回柯文哲解除境管案「我與日本無引渡機制」

聽新聞
0:00 / 0:00

台鐵「宜花東及南迴安全改善」計畫核定 78億經費卡關難發包

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵北迴線經歷0403花蓮地震後，地質變得更為脆弱，接連的風災讓該路線更加破碎。圖／台鐵公司提供
台鐵北迴線經歷0403花蓮地震後，地質變得更為脆弱，接連的風災讓該路線更加破碎。圖／台鐵公司提供

台鐵北迴線經歷0403花蓮地震及後續接連的風災，地質及路線變得更為脆弱，為改善情況，交通部去年提出「台鐵宜花東及南迴線路段鐵路設施安全改善計畫」，總經費約77.99億元。交通部次長伍勝園表示，行政院昨已通過預算，但由於是新興計畫，預算仍卡關後續難以發包，盼立法院盡快審通過，否則「拖一天、風險就多一天」。

蘇花路廊鐵路的位置比公路低，很容易受土石流和落石影響，交通部先前針對台鐵北迴線改線評估，但遲未有下文，交通部於今年2月10日新春記者會中表示，改線評估為長期計畫還在研議，目前已提出「台鐵宜花東及南迴線路段鐵路設施安全改善計畫」，總經費約77.99億元。

交通部次長伍勝園今接受電訪時表示，行政院昨（16日）通過「台鐵宜花東及南迴線路段鐵路設施安全改善計畫」，總經費77.99億元，為期5年，其中中央公務預算支應76.04億元（97.5%）、台鐵公司營業基金支應1.95億元（2.5%）。

伍勝園說明，本案是為提升宜花東部鐵路營運安全，降低地震及極端氣候所致災害風險，同時配合中長程台鐵營運策略及節能減碳政策，因此也會針對和平、崇德等先前受到0403地震及風災影響，造成易坍塌路段做根本改善，也就是在原路線順著邊坡進行明隧道、過水橋、箱涵等作業，讓土石流可從軌道上方或下方流過，同時公路也會搭配一起改善。

針對啟動及完工期程，伍勝園指出，由於本案為新興計畫，預算尚未審議通過，目前台鐵公司辦理基本設計招標前置作業，但預算遲未通過就無法啟動、無法發包，宜花東地質路線脆弱，盼立法院預算能盡快審議通過，否則「拖一天、風險也就多一天」。

至於長期的改線評估，伍勝園坦言，改線涉及場站遷移等問題，較為複雜，且會耗時較久，但安全維護不可能等這麼長的時間，因此才先積極進行中長期計畫。

蘇花路廊 台鐵 交通部

延伸閱讀

718億元新興計畫預算動支？卓揆籲：應儘速通過總預算

立院通過718億新興計劃 主計長：已行文可先行動支

財力降級 中捷藍線延伸添變數

工程會首創 補專業人力缺口 花東土木工程學分班開班

相關新聞

中和一超市生鮮區爆老鼠啃高麗菜 新北衛生局出手了

今有民眾在社群網站平台threads發文指出，新北中和的全聯超市生鮮區竟看到有老鼠在亂竄及咬食高麗菜，雖有告知店員，但店員隨後以手套塑膠袋直接抓起，離開時高麗菜仍擺在貨架上，也不知後續如何處理，網友還戲稱「全聯的老鼠喜歡高麗菜嗎?」

懶人包／致死率達30％ 本土發現累計三例 5QA認識蜱蟲病

日本近來發現，俗稱「蜱蟲病」的「發熱伴血小板減少綜合症」（SFTS）疫情升溫，病例數持續攀升，範圍擴大至東日本，也陸續出現疑似透過犬貓接觸而感染人類的案例。衛福部疾管署今公布，繼2019年、2022年之後，發現台灣第三例本土的SFTS蜱蟲病患者。

蘋果全新AirPods Max 2耳機有何不同？搭載H2晶片、新增6大實用功能一次看

蘋果（Apple）於3月16日晚間無預警推出全新耳罩式耳機AirPods Max 2，售價1萬7990元。全新的AirPods Max 2與AirPods Max有何不同？聯合新聞網《科技玩家》製作了懶人包讓你一文看懂。

時隔3年再增一例SFTS蜱蟲病 北部7旬男發燒、肝腎異常 住家外抓16蜱蟲

時隔3年再增一例！疾管署今公布一例「發熱伴血小板減少綜合症」（SFTS）病例，為北部70多歲本國籍男性，近期無國外旅遊史，今年2月底出現全身無力症狀，隔日至醫院急診就醫，因發燒、血小板低下等症狀住院治療，3月2日通報SFTS經檢驗為確定病例。目前個案已於3月16日出院，同住及就醫接觸者共9人，目前均無不適症狀，此案將監測至3月26日。

要變天了！吳聖宇：周四到周六鋒面影響降雨增 氣溫稍降

要變天了，把握好天氣。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」指出，今明天氣仍穩定溫暖，並有局部霧，周四至周六受鋒面影響，降雨增多、溫度稍降。

晴天剩一天…19日起水氣增防局部陣雨 下周東雨西多雲

氣象署表示，明天天氣與今天類似，各地為晴到多雲；19日起水氣漸增，桃園以北、東半部易有局部短暫陣雨；下周水氣漸減、轉偏東...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。