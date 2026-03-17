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長照人員涉虐待侵害遭廢照 衛福部7月起永不認證

中央社／ 台北17日電

超高齡社會到來，為強化長照品質並保護受照顧者，衛福部今天發布長照新修正辦法，增訂「消極資格」，凡涉及詐騙、虐待或侵害受照顧者權益而被廢止證照者，7月1日起永不認證。

衛生福利部長期照顧司在去年5月21日預告修正「長期照顧服務人員訓練認證繼續教育及登錄辦法」部分條文，強化人員資格管理與訓練制度，修法重點包括強化不適任人員管理機制，及優化認證更新與繼續教育規定，提升制度彈性與執行效益。

「增訂申請長照人員認證消極資格」是這次修法最重要的變革之一，長照司副司長吳希文今天接受媒體聯訪指出，過往曾有零星案件，出現長照人員有詐騙、虐待、侵害受照顧者等行為，7月1日起將禁止重新申請，並不再發給長照人員認證，藉此保障服務對象的安全與權益。

根據衛福部統計，目前國內最大宗的照顧服務人員約有10萬2700餘人。吳希文表示，其中以居家照顧服務員約5萬5500人最多，機構約3萬3000人，其餘約1萬4000人為社區型照服員。

另外，吳希文提到，考量部分長照人員領證後，長期未於機構登錄或中斷服務，恐因需1次補足全部繼續教育積分，而難以重返職場；原本是6年累積120點，增訂認證更新規定，放寬可用近1年內累積達1/6積分，改為20點替代全部時數，降低回流門檻，鼓勵長照人員重新投入長照服務。

在實施期程方面，吳希文說明，新制將分兩階段上路。第一階段為「重整長照人員類別、資格及繼續教育規定」部分，今天公告後即施行；其餘涉及資訊系統修正、地方政府執法標準調整等相關條文，預定於7月1日正式實施。

長期照顧 超高齡社會 繼續教育 衛福部 長照

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