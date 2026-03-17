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獎勵造林2.0見成效 年增2千公噸二氧化碳吸存量
農業部林業及自然保育署於民國114年推動獎勵造林2.0，已見初步成效，推估每年為台灣增加約2000公噸二氧化碳吸存量。
根據林保署提供的資料，獎勵造林2.0初步成效已顯現，114年申請造林面積達234公頃，較113年成長約6成，推估新增造林面積每年可增加約2000公噸二氧化碳吸存量。
林保署估計，若自115年起每年穩定新植500公頃，持續推動10年後，累計吸量可達約25萬8000公噸，成為國家氣候韌性的重要儲備。
林保署說，獎勵造林2.0的變革，主要是獎勵年限從原先20年大幅縮短至6年，降低林農因應市場或家庭條件而經營方向的彈性；獎勵金額也從每公頃前6年共新台幣32萬元，改成獎勵金區分為造林獎金、成林獎金與結構用材獎金，每公頃6年最高60萬元，讓獎勵金不再是補助性支出，而是支持林業經營的第一桶金。
另外，獎勵造林2.0也分為「木材生產林」與「非木材生產林」，「木材生產林」以提供結構用材、建築用材、農用資材等市場價值木材，如台灣杉、台灣肖楠、相思樹、大小葉桃花心木等；「非木材生產林」以國土保安、水源涵養、生態維護與景觀功能為核心，優先採用原生樹種，例如樟樹、烏心石等，在平地與淺山地區可成為修補破碎棲地的重要節點。
根據林保署公布的獎勵造林2.0規定，明定7大類具實質造林需求土地類型，包括生產人工林、廢耕地、老化退化竹林地、超限利用土地、外來種植物入侵土地、退化林地、經林業主管機關認定有造林需要者。
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