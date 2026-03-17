女星林佳儀談照顧植物人弟 現身挺創世嘉義分院重建

藝人林佳儀淡出螢光幕多年，為創世基金會40周年活動站台，特別現身記者會，分享家庭長年照護植物人弟弟的心路歷程，呼籲社會大眾愛心捐款，助嘉義分院重建，讓更多家庭受惠。

林佳儀今天以傳愛大使身分出席「40守護．愛永續園遊會」活動前導宣傳記者會，已離開聚光燈多年的她坦言，深刻認同創世基金會「救一個植物人，就是救一個家庭」的理念。

林佳儀透露，多年前弟弟因意外成為植物人，當時全家陷入巨大衝擊，「一開始真的會覺得完蛋了，不知道怎麼面對」，從加護病房、一般病房，再回到社區，每個階段都是全新的考驗。她回憶光是轉院的那幾天，全家幾乎沒闔眼，那種狀態會持續一段時間。

她說，為了照顧弟弟，家中聘請24小時專業照顧者，從零開始學習照護，包括避免病人疼痛、維持基本生活品質等，這條路真的有非常多要學的事情。照顧植物人不僅需要體力與耐力，更需要極大的愛心與心理支撐，「最難的是，你可能看不到盡頭。」

「有時候真的會覺得很累，可是我們不能累，我們累了，他們怎麼辦？」林佳儀說，長期照護的壓力，讓她感觸特別深，在這條漫長的路上，來自外界的一點鼓勵與支持，對照顧者來說都是重要的力量。

林佳儀特別提到喘息服務的重要性，她說，照顧者能有短短幾小時，甚至1天休息時間，都是極其珍貴的喘口氣機會。當社工告訴她創世基金會提供到宅沐浴服務時，她直呼感動，「這在幾十年前是沒有的，只能在家裡陪著他發呆。」

林佳儀說，信仰的力量也在過程中給了全家人極大的勇氣，幫助他們面對弟弟可能無法甦醒的現實。呼籲社會大眾，一起將愛傳出去，盼社會大眾能一同伸出援手，幫助更多正在努力撐下去的家庭。

今年適逢創世基金會成立40年，將於4月12日在圓山花博花海廣場舉辦「40守護．愛永續園遊會」，創世基金會公共關係暨社會資源部主任吳昭芬表示，目前全國共有22處服務據點，其中嘉義分院為全台規模最小的安養院，長年處於滿床狀態。

吳昭芬說，嘉義市現有2388名植物人及臥床的重度失智長者，仍有許多個案亟待協助。嘉義新院自4年前啟動重建，規劃地上8層、地下3層，服務量可大幅提升。然而目前工程經費出現瓶頸，工程僅完成約一半。

整體建設完成尚需約4億元經費，亟需全台各界共同支持。吳昭芬表示，這次園遊會的收入，將用於嘉義新院的擴建及植物人長期照護服務，期望減少資源不均的情況，讓弱勢植物人能早日返回嘉義接受妥善安養。