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北捷藍色單程票七月停售 QR紙本乘車碼上陣

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北捷QR單程票。記者邱書昱／攝影
北捷QR單程票。記者邱書昱／攝影

北捷運公司公布將於今年7月停售藍色塑膠單程票，改以QR單程票及「台北捷運Go」APP購買單程票，對此，不少民眾批評浪費紙張、缺乏回收機制恐造成亂丟等狀況。北捷說，目標仍是希望讓票券行動化，鼓勵民眾多使用App購買單程票。

北捷表示，18日起在22個指定車站利用自動售票機，或透過「台北捷運Go」App使用信用卡或多元支付方式購買，即可購買到QR單程票，有別於傳統的塑膠單程票，不需回收或清洗消毒，有效減少接觸風險。

北捷表示，預計今年7月，塑膠單程票將不再販售，僅會保留在詢問處使用，作為憑身分證件購票的敬老愛心、兒童等優惠單程票販售，也會當成借用廁所或部分車站借道通行的票種。

北捷說明，最終目標是希望讓票券行動化，鼓勵民眾多使用App購買單程票，但考量還是有旅客臨時的需要，無法使用手機購票，故QR單程紙票有存在的必要，後續會加強宣導鼓勵民眾使用App購票。

然而，環狀線卻隸屬於新北捷運公司，因此不包含販售QR單程票。北捷說明，新北捷運公司管理的環狀線，閘門同步開放QR單程票進出站，但自動售票機尚未開放購票，後續將由管理單位另行公告。

消息一出，民眾疑惑如同紙張薄的QR單程票，會更容易弄丟，且也有可能出站後隨後一扔，反倒製造垃圾問題。甚至會有環狀線進出站不同，會不會造成進出站不同方式狀況等。

北捷說明，目前北捷單程票一日的使用量約3.5萬至4萬枚，約佔總體運量的2%，主要為臨時忘記攜帶票卡或外地旅客使用。

北捷 環狀線 使用手機 台北捷運

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