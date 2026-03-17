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遭患者指控手術詐財！地檢署不起訴醫師 耕莘：醫療專業禁得起檢驗

中央社／ 新北17日電
台北地檢署。圖／本報資料照片
台北地檢署。圖／本報資料照片

新北市新店耕莘醫院醫師冉祥俊去年遭患者指控手術詐財，耕莘醫院今天表示，台北地檢署已作出不起訴處分，確認並無詐欺、傷害或強迫醫療等不法情形，醫療專業禁得起檢驗。

去年媒體報導，1名患者因大腸癌後續問題，赴天主教耕莘醫院尋求外科醫師冉祥俊診治。患者指控，冉祥俊宣稱要幫他切除惡性腫瘤，甚至半強迫他接受熱化療，前後歷經4次手術並收取高額醫藥費，患者事後卻發現切除的是良性水泡或間皮組織良性腫瘤，憤而提告。

耕莘醫院今天發布聲明，經司法機關調查，台北地檢署已作出不起訴處分，確認並無詐欺、傷害或強迫醫療等不法情形，醫療專業禁得起檢驗。

耕莘醫院說，檢方調閱病歷、手術紀錄及相關資料，認定醫療團隊是依病人當時身體狀況與專業判斷進行治療，並無故意隱瞞或誤導。熱化療等相關治療也屬臨床上可採行方式，且都有經病人同意。同時，也並無足夠證據證明醫師有詐欺或不法意圖。

耕莘醫院院長鄒繼群表示，醫療本身具有一定的不確定性，醫師在診斷與治療時，會依當下的檢查結果與臨床判斷做出決定，而術後的病理結果，有時可能與原先判斷不同，這在醫療上並非少見，也不代表醫療行為不當。

耕莘醫院指出，冉祥俊長年投入臨床醫療，以病人福祉為優先，這次事件讓他承受龐大身心壓力。醫療工作面對的是生老病死，醫師在高壓與不確定的環境中做出專業判斷，需要社會的理解與支持，盼能有多一些同理與鼓勵。

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