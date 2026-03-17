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小城市大創新 嘉義市府團隊進軍全國智慧城市展蕭美琴參觀稱讚

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
亞洲指標性盛會「2026智慧城市展」，上午在台北南港展覽館2館登場，嘉市政府以「家城×嘉義」為主題，整合16個局處、15項創新計畫參展，打造非六都規模最大主題館，市長黃敏惠率市府團隊出席開幕。圖／嘉市府提供
亞洲指標性盛會「2026智慧城市展」，上午在台北南港展覽館2館登場，嘉市政府以「家城×嘉義」為主題，整合16個局處、15項創新計畫參展，打造非六都規模最大主題館，市長黃敏惠率市府團隊出席開幕。圖／嘉市府提供

亞洲指標性盛會「2026智慧城市展」，上午在台北南港展覽館2館登場，嘉市政府以「家城×嘉義」為主題，整合16個局處、15項創新計畫參展，打造非六都規模最大主題館，展現智慧治理成果，成為展場焦點。市長黃敏惠率市府團隊出席開幕，副總統蕭美琴參觀，對展館設計內容表達肯定。

嘉市展館呈現科技應用，強調「有溫度智慧城市」。黃敏惠體驗互動設施，包括品嘗限定「嘉義光景咖啡」、騎乘「騎旅嘉義」自行車模擬城市漫遊，參與防詐遊戲與VR消防體驗，透過沉浸式展示傳遞智慧生活樣貌。

展館設計融合嘉義「圓環噴水池」意象與「木都文化」，規畫「生活家」、「跨域家」、「共享家」與「教育家」4大展區。「生活家」聚焦智慧交通與淨零治理，包括10處非號誌路口建置AI偵測示警系統，成功降低40.28%事故發生率；環保局運用無人機結合Geo-AI技術，建構「微笑碳匯環狀線」，提升碳匯調查效率。

「跨域家」展出全國首創「地政結合財稅智能櫃員機」，整合多元公共服務；「共享家」以AI生成旅遊行程與「智慧照護五安計畫」，打造高齡友善城市；「教育家」透過720度環景與AI數位導覽，讓民眾突破時空限制認識在地文化，同時展示「嘉e智慧校園APP」串聯學習平台，強化親師生互動與自主學習。

黃敏惠指出，嘉市面積適中，具備「實驗、實踐、實現」的最佳條件，透過設計思維導入治理，將城市痛點轉化為創新亮點。她強調，多項成果已從地方擴散至全國，例如警局開發的「AI智能巡警系統」已被全台9縣市採用，並獲警政署推廣；「蘭潭AI防落水偵測」、「淨零AI遙感治碳」等創新方案，吸引各地政府取經，落實「嘉市實驗，全國實現」治理模式。

參展不僅展現科技實力，更融入咖啡文化與木都特色，傳達城市溫度。展期至20日，邀請民眾走進嘉市館，見證科技與人文融合的「家城」樣貌，打造全齡共享、世代宜居的智慧城市典範。

亞洲指標性盛會「2026智慧城市展」，上午在台北南港展覽館2館登場，嘉市政府以「家城×嘉義」為主題，整合16個局處、15項創新計畫參展，打造非六都規模最大主題館，市長黃敏惠率市府團隊出席開幕。圖／嘉市府提供
亞洲指標性盛會「2026智慧城市展」，上午在台北南港展覽館2館登場，嘉市政府以「家城×嘉義」為主題，整合16個局處、15項創新計畫參展，打造非六都規模最大主題館，市長黃敏惠率市府團隊出席開幕。圖／嘉市府提供

亞洲指標性盛會「2026智慧城市展」，上午在台北南港展覽館2館登場，嘉市政府以「家城×嘉義」為主題，整合16個局處、15項創新計畫參展，打造非六都規模最大主題館，市長黃敏惠率市府團隊出席開幕，副總統蕭美琴參觀後大合照。圖／嘉市府提供
亞洲指標性盛會「2026智慧城市展」，上午在台北南港展覽館2館登場，嘉市政府以「家城×嘉義」為主題，整合16個局處、15項創新計畫參展，打造非六都規模最大主題館，市長黃敏惠率市府團隊出席開幕，副總統蕭美琴參觀後大合照。圖／嘉市府提供

蕭美琴 黃敏惠 智慧城市

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